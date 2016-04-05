Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:40

andrijk777 написав: Є 2 загальні сценарії:

1. РФ здає деякі території(наприклад до лінії на лютий 2022). Але тоді підніметься вой в РФ. "За что погибли наши мальчики?". Фактично це означитиме програш РФ(і путіна). Очевидно на це путін не піде.

2. Заморозка(мир) на теперішній лінії фронту. На це не піде Україна(якщо її не заставлять або не буде провалів на фронті).



Жодний сценарій поки що не проглядається, тому скоріш за все будемо воювати до виборів президента США. Є 2 загальні сценарії:1. РФ здає деякі території(наприклад до лінії на лютий 2022). Але тоді підніметься вой в РФ. "За что погибли наши мальчики?". Фактично це означитиме програш РФ(і путіна). Очевидно на це путін не піде.2. Заморозка(мир) на теперішній лінії фронту. На це не піде Україна(якщо її не заставлять або не буде провалів на фронті).Жодний сценарій поки що не проглядається, тому скоріш за все будемо воювати до виборів президента США.

спасибо за ваше мнение.социология говорит, что русским эта война как кость в горле. ненавидеть соседа не есть здоровое состояние организма. Оно разрушительно равно как для агрессора так и для жертвы. Некоторые называют это состояние "усталость". Правильнее говорить "истощение".Далее. Любой лидер делает то, чего от него хочет группа. Лидер банд.группировки не заставит своих подопечных танцевать балет, а лидер школьного кружка бить кому то морды. Соответственно путен тоже смотрит на социологию. А она вся против войны.Это опасная ситуация. в 1917 общество было против войны и Николай 2 потерял трон. в 2013 чивокуня не подписал ассоциацию с ЕС и получил майдан. Русские бунт менее организован зато более беспощаден. Резать будут всех.На данном этапе у путена патовая ситуация. Идти дальше бессмысленно. Ну возьмут еще какой то город-два в Донецкой агломерации, что это меняет? Русское общество не радо новым приобретениям. Ждали братания, спасибо что освободили. А получили у себя дома сопротивление и фигу в кармане. Представьте ситуацию, вы 8 лет враждуете с соседом, потом вам это надоело и вы от злости сносите стену. Всё теперь сосед живёт в вашей квартире. Примерно то же самое будет, если захватить Харьков, Херсон и др. города.По сути путен разрушает свои же мифы про один народ и про какую-то особую силу росии и его лично которых все бояться. На этом строилась его карьера президента (помните мочить в сортирах)? Кикие варианты? Поле для маневра не такое уж и большое.