Letusrock написав:то у вас притензія чому Порошенко не наказав штурмувати Крим ще у 2017? цікаво який би був результат))
є таке прислівя "будь-який поганий мир краще доброї війни"
нема в мене претензій до порошенка, просто казати що мінські це супер класні умови для нас були - як на мене, не варто. їх підписували під військовим тиском. найбільша помилка (а точніше зрада з боку турчинова і юльки) це те, що не почали захищатись в криму. але заднім числом всі розумні..
Letusrock написав:то у вас притензія чому Порошенко не наказав штурмувати Крим ще у 2017? цікаво який би був результат))
є таке прислівя "будь-який поганий мир краще доброї війни"
нема в мене претензій до порошенка, просто казати що мінські це супер класні умови для нас були - як на мене, не варто. найбільша помилка (а точніше зрада з боку турчинова і юльки) це те, що не почали захищатись в криму. але заднім числом всі розумні..
наибольшая ошибка была выбрать януковича. в этот момент путин решил, что Украина у него в кармане и все последующие события по сути борьба с этим мнением. От Ющенко на рф не ждали дружбы и поцелуев в губы. Янукович подарил рф "обманутые ожидания". Это качественно другой уровень злобы и обиды. Одно дело не обещать, другое пообещать и не жениться. Очень разные вещи.
Спеціальний адвокат Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Олександра Смирнова у брехні щодо ролі президента США Джо Байдена та його сина Хантера в українській компанії Burisma.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 16 лют, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:наибольшая ошибка была выбрать януковича. в этот момент путин решил, что Украина у него в кармане и все последующие события по сути борьба с этим мнением. От Ющенко на рф не ждали дружбы и поцелуев в губы. Янукович подарил рф "обманутые ожидания". А это качественно другой уровень злобы и обиды.
так овощ виконував все що від нього вимагали, угоду по флоту продовжили через 2 місяці після виборів, на газ платитили по максимуму, на військових посадах русня сиділа і армію розвалювала. навіть не постидались видати офіційний наказ по СБУ, що працювати по росії заборонено.
на мою думку принципове рішення про застосування військової сили було прийнято ще за ющенка. все інше - лише підготовка
adeges написав:Влада визнала офіційно втрату хоч одного важливого населенного пункту? Тому незалежно від фактичного стану речей, Авдіївка теж ніколи не буле сдана
Бахмут, насколько помню, признавали.
Я пошукав конкретно про Бахмут і не знайшов. Лише нескінчена героїчна оборона і атаки. Буду вдячний на посилання на будь який з українських не опозиційних ресурсів на інформацію про сдачу бахмута з посиланням на ВСУ або інші державні інститути
ЛАД написав:От многократного повторения Ваша ложь правдой не станет даже при ссылке на цензор. Уже 100 раз приводил цифры, доказывающие, что сокращения расходов на оборону при Зеленском не было. "розведення військ" никак не влияет на возможность/вероятность агрессии России. Тем более, что:
Подивіться в дзеркало - цю фразу можете адресувати самі собі! 1000 разів доводили, що виділити та потратити гроші - це різні речі!!! Мільйон цитат надавали про незагруженість оборонних підприємств, а вам все "божа роса". Відведення військ з укріплених пристрелених позицій на непідготовлені ... Гомо совєтікос або просто лада!!!
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 16 лют, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.