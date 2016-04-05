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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6803680468056806>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:06

  adeges написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:Влада визнала офіційно втрату хоч одного важливого населенного пункту? Тому незалежно від фактичного стану речей, Авдіївка теж ніколи не буле сдана

Бахмут, насколько помню, признавали.


Я пошукав конкретно про Бахмут і не знайшов. Лише нескінчена героїчна оборона і атаки. Буду вдячний на посилання на будь який з українських не опозиційних ресурсів на інформацію про сдачу бахмута з посиланням на ВСУ або інші державні інститути


сдача - це коли без бою. бахмут втратили в боях із переважаючими силами

Вранці 21 травня про ситуацію в Бахмуті сказав президент України Володимир Зеленський.

На запитання журналістів під час саміту G7 в Японії, чи контролює Україна місто, Зеленський відповів: "Я думаю, що ні".

"Ви повинні розуміти, що там нічого немає. Вони (росіяни – ред.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях", - заявив український президент. - Ворог знищив все. Сьогодні там лише земля і багато мертвих росіян. Наші захисники провели там потужну роботу. Ми дуже вдячні їм за це".
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:09

  trololo написав:
сдача - це коли без бою. бахмут втратили в боях із переважаючими силами


Семантика цікава річ. У даному випадку героїчна. Але мова ж не про те втратили або сдали або залишили, або про офіційне визнання цього факту

Я думаю, що не контролює - це офіційне визнання? Це дуже езоповська мова, на мою думку. І у відповідь на запит журналіста? Тобто якщо не буде кому спитати, то непевні думки президента не стали б випадково відомі широкому загалу
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:24

  vt313 написав:
  Banderlog написав:А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.


Ви ці домовленності читали?
Це була капітуляція на умовах РФ, яку Україна підписала але не збиралась виконувати.
По факту, війна відтермінована на якийсь термін і проблеми передані наступнику.
Повномасштабної тоді не було б.

Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року.
І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін.
читав давно помню смутно. Не лежить така.
Проблеми треба було вирішувати. Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити. Їхня совковість підкріплена матеріально. Держава Україна не змогла запропонувати альтернативної реальності. Тут з сучасності тільки атб і приват банк. Все решту зроблене комуністами.
Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили?
Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?)
Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна.
За бога царя і отєчєство воювати дурних мало.
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше.
Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити.
Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо.
2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все.
Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий.
А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол.
І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:26

  adeges написав:
  trololo написав:
сдача - це коли без бою. бахмут втратили в боях із переважаючими силами


Семантика цікава річ. У даному випадку героїчна. Але мова ж не про те втратили або сдали або залишили, або про офіційне визнання цього факту

Я думаю, що не контролює - це офіційне визнання? Це дуже езоповська мова, на мою думку. І у відповідь на запит журналіста? Тобто якщо не буде кому спитати, то непевні думки президента не стали б випадково відомі широкому загалу


а що, треба указ окремий із фіксацією факту? в чому взагалі питання не розумію.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:27

  adeges написав:Я пошукав конкретно про Бахмут і не знайшов. Лише нескінчена героїчна оборона і атаки. Буду вдячний на посилання на будь який з українських не опозиційних ресурсів на інформацію про сдачу бахмута з посиланням на ВСУ або інші державні інститути

Лирическое отступление..
Как только видишь слово "героическая" "герой", тогда сразу понимаешь, что там (в месте героизации) полный пздц.

Появилось своеобразное мнение... оборона должна быть чем-то системным, но когда речь идёт, например, про героическую оборону некой позиции понимаешь, что в целом там провал, провал системы. В следствии чего некоторым людям приходится быть героями, в худшем умирать как герои.

Напоминает историю про Готэм.. "нашему городу нужен герой" то есть когда полный пздц и провал всех гос институтов положение может исправить только чудо, или герой.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:29

  Banderlog написав:Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає.


на жаль ми не США. уявіть якби в кожному регіоні була своя влада, збройні сили, свій ТЦК. ми б в 2022 посипались як картковий будинок.

і федералізацію хуйло навязував саме для цього
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:32

  trololo написав:
  adeges написав:
  trololo написав:
сдача - це коли без бою. бахмут втратили в боях із переважаючими силами


Семантика цікава річ. У даному випадку героїчна. Але мова ж не про те втратили або сдали або залишили, або про офіційне визнання цього факту

Я думаю, що не контролює - це офіційне визнання? Це дуже езоповська мова, на мою думку. І у відповідь на запит журналіста? Тобто якщо не буде кому спитати, то непевні думки президента не стали б випадково відомі широкому загалу


а що, треба указ окремий із фіксацією факту? в чому взагалі питання не розумію.

Крім указу ніяких можливостей нема у влади донести інформацію про стан речей?
Мова про те, що про стан у країні, пересічні узнають з тг-каналів, цензорів, від іноземних журналістів, від соціально активних бігусів. А влада взагалі не намагається комуніціювати з населенням. Може вже й нема тієї влади...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:38

Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України поза ЄС, — Politico

Раніше у Франції заявляли, що дозволять закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає обіцянку щодо постачання 1 млн снарядів до березня, що й станеться.

Франція також не хоче розкривати загальну суму своїх постачань до України, незважаючи на тиск Німеччини.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:44

  Banderlog написав:Та льогко і англійську теж.

https://youtu.be/BWhtWisvcDE?si=B0AYsdKFJkR9N7_Q&t=2292
  Banderlog написав:Кучма з своєю багатовекторністю був правий.
не было никакой многовекторности при Кучме. Был лёгкий крен в сторону рф, а больше в сторону олигархов (что рф тоже устраивало).
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Росії заявили про смерть ув’язненого Олексія Навального

хто тут у нас каже, що Рашу ще можна виправити? ;)

ні, вони ще мають пройти стадію Скуратова/Єжова - а тоді можна потроху їх виправляти...
Shaman
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