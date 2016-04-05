|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:52
Shaman написав:
У Росії заявили про смерть ув’язненого Олексія Навального
Он не нужен был не кремлю, не Западу, не Америке.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7768
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:54
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22216
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2372 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:55
vitaliiangel написав:
спасибо за ваше мнение.
социология говорит, что русским эта война как кость в горле. ненавидеть соседа не есть здоровое состояние организма. Оно разрушительно равно как для агрессора так и для жертвы. Некоторые называют это состояние "усталость". Правильнее говорить "истощение".
Далее. Любой лидер делает то, чего от него хочет группа. Лидер банд.группировки не заставит своих подопечных танцевать балет, а лидер школьного кружка бить кому то морды. Соответственно путен тоже смотрит на социологию. А она вся против войны.
Это опасная ситуация. в 1917 общество было против войны и Николай 2 потерял трон. в 2013 чивокуня не подписал ассоциацию с ЕС и получил майдан. Русские бунт менее организован зато более беспощаден. Резать будут всех.
На данном этапе у путена патовая ситуация. Идти дальше бессмысленно. Ну возьмут еще какой то город-два в Донецкой агломерации, что это меняет? Русское общество не радо новым приобретениям. Ждали братания, спасибо что освободили. А получили у себя дома сопротивление и фигу в кармане. Представьте ситуацию, вы 8 лет враждуете с соседом, потом вам это надоело и вы от злости сносите стену. Всё теперь сосед живёт в вашей квартире. Примерно то же самое будет, если захватить Харьков, Херсон и др. города.
По сути путен разрушает свои же мифы про один народ и про какую-то особую силу росии и его лично которых все бояться. На этом строилась его карьера президента (помните мочить в сортирах)? Кикие варианты? Поле для маневра не такое уж и большое.
Варіант для путіна один - чекати. Це сама краща стратегія.
Путін взагалі часто користується такою стратегією - чекати. Лідери в "демократіях" змінюються, а путін чекає. І це працює, нажаль.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5170
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:57
Banderlog написав:
читав давно помню смутно. Не лежить така.
Проблеми треба було вирішувати. Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити. Їхня совковість підкріплена матеріально. Держава Україна не змогла запропонувати альтернативної реальності. Тут з сучасності тільки атб і приват банк. Все решту зроблене комуністами.
Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили?
Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?)
Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна.
За бога царя і отєчєство воювати дурних мало.
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше.
Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити.
Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо.
2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все.
Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий.
А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол.
І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?
Дуже довго. Дискусійно.
Особиста думка, якби Ахметов в Донецьку зробив би теж саме, що Коломойський в Дніпрі, то мав би такий же результат.
Але щось пішло не так, і сталося те що сталося. Років через 50, можливо, про це розкажуть.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:57
andrijk777 написав:
Варіант для путіна один - чекати. Це сама краща стратегія.
думаю нет. ждать пока потопят весь чф и сожгут всю нефтепереработку? Власть диктатора держится на страхе и вере в его огромные силы. Кто ему тогда поверит в его суперсилу. Его сменят на нового Ельцина миротворца, который в сша будет танцевать калинку малинку и всех любить. Запрос такой идёт снизу. И элиты его выполнят. Путин стал токсичен для всех.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22216
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2372 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:06
Ну, принаймні про andrijk777 і vitaliiangel ясно точно, що вони не з "ефективної команди президента", бо, гадаю, таких наївних дурників у політиці просто не існує - там діє природній відбір розумних і хитрих. Хтось більш розумний, хтось менш, але такі рожеві поні, як ці двоє, туди не потрапляють)))
-
042013
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|169449
|
|
|6076
|562438
|
|
|1
|25465
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|