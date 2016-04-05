vitaliiangel написав:

спасибо за ваше мнение.социология говорит, что русским эта война как кость в горле. ненавидеть соседа не есть здоровое состояние организма. Оно разрушительно равно как для агрессора так и для жертвы. Некоторые называют это состояние "усталость". Правильнее говорить "истощение".Далее. Любой лидер делает то, чего от него хочет группа. Лидер банд.группировки не заставит своих подопечных танцевать балет, а лидер школьного кружка бить кому то морды. Соответственно путен тоже смотрит на социологию. А она вся против войны.Это опасная ситуация. в 1917 общество было против войны и Николай 2 потерял трон. в 2013 чивокуня не подписал ассоциацию с ЕС и получил майдан. Русские бунт менее организован зато более беспощаден. Резать будут всех.На данном этапе у путена патовая ситуация. Идти дальше бессмысленно. Ну возьмут еще какой то город-два в Донецкой агломерации, что это меняет? Русское общество не радо новым приобретениям. Ждали братания, спасибо что освободили. А получили у себя дома сопротивление и фигу в кармане. Представьте ситуацию, вы 8 лет враждуете с соседом, потом вам это надоело и вы от злости сносите стену. Всё теперь сосед живёт в вашей квартире. Примерно то же самое будет, если захватить Харьков, Херсон и др. города.По сути путен разрушает свои же мифы про один народ и про какую-то особую силу росии и его лично которых все бояться. На этом строилась его карьера президента (помните мочить в сортирах)? Кикие варианты? Поле для маневра не такое уж и большое.