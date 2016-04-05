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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 680568066807680868096810>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:53

  stm написав:
  Бетон написав:сосия В массе своей тупой скот, а отдельные личности - бывают сильные, как Навальный . У нас невозможно, чтобы боневтику, как Ходорковский или Шевчук путину, сказали правду в лицо.
Один Бутусов сравнится

Не путайте, у нас любая домохозяйка может сказать что Зе боневтик и ничего ей не будет.

c бабьі спросу нет (с)

P.S.
Коли люба домохозяйка буде, як тут пропонували недавно непридатним М2760, залізти в окоп на передку і відсвічувати в теплік?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 лют, 2024 15:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:У Росії заявили про смерть ув’язненого Олексія Навального

Он не нужен был не кремлю, не Западу, не Америке.


ни ... ни... ни

повернення Олексія до росії -це трагічна помилка всього його життя
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:02

  trololo написав:
  Banderlog написав:Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає.


на жаль ми не США. уявіть якби в кожному регіоні була своя влада, збройні сили, свій ТЦК. ми б в 2022 посипались як картковий будинок.

і федералізацію хуйло навязував саме для цього

Прям збройні сили в кожному регіоні сша? І в німеччині теж в кожному регіоні? І в швейцарії?
Якби ми були федерацією то 22 року не було б. Ще скажіть шо ми воюєм тільки з рф. Шо в днр і лнр нема прихильників русского міра.
Шо там ще не було багатовекторності при кучмі? І конфлікту в криму не було в 92 94? І Генадій Москаль не душив там банди кримчан? І тузли не було? І туркменський газ не закупляли? Де зара туркменський газ?
Не було торгівлі з європою?
Ладно яник нам не підходив ,не більшість за нього голосувала. А скільки? 40 процентів? Компартію тож заборонили. Виборець їхній куди дівся? Вимерли всі? Чи воюють зара проти нас?
Уявімо собі знову ,як літом 23 що ми захопили Донецьк і крим. Далі шо? Виселяєм жителів к хєрям за урал? :lol:
Шо доброго зробили підписавши євроінтеграцію?
Народ розбігся по європах а тепер воювати нікому. Добре тоді зробили? Так одкрийте кордон зараз, побачим скільки тут лишиться захищати цілісність держави, мову й томос
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:02

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  Banderlog написав:А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.


Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року.
І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін.

Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити.
Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили?
Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?)
Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна.
За бога царя і отєчєство воювати дурних мало.
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше.
Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити.
Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо.
2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все.
Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий.
А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол.
І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?


цілком реальна думка реальної людини, але зараз набіжать місцеві неадеквати і почнуть вчити Вanderloga як потрібно Україну любити))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:04

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:зеленский в Париже и Берлине.
Ты должен быть на передке вместе с мясником. В том месте, где пацаны в котле
Поехал прозондировать почву, в случае шухера кто его примет на ПМЖ))
США денег не даёт, надо договариваться с ЕС, а иначе... Ракет у нас осталось до марта, а потом чем сбивать?

США зрадило,зупинка це зрада, автоматично Європа не здатна компенсувати різницю по зброї та грошах. Доречі не треба звинувачувати Зеленського і його маршрутах по Західній Європі - змушений реагувати,бо ситуація важка і партнери дивно себе поводять.

Бесполезно.
Пару дней назад здесь писали: "Чего Зеленский сидит на месте? Должен мотаться, выпрашивать оружие!"
Теперь, когда он поехал выпрашивать оружие, пишут, что поехал искать "кто его примет на ПМЖ". :)
Игорь Алексеевич, не переживайте, его примут в любой западной стране. А Вас?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:10

  Banderlog написав:
  vt313 написав:..............
Порошенко уже був президентом.
Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука.
І багато ще чого.

А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:13

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  vt313 написав:..............
Порошенко уже був президентом.
Були мінські домовленності і прихід до влади групи Медведчука.
І багато ще чого.

А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.

Цікаво, на виконання яких угод той вписав НАТО в Конституцію, а наступник не виписав, хоча монобільшість і скажений принтер? Може референдумом поцікалися слуги народу у своїх панів?
Армовір тепер зараз як вам заходить (ПОП: а що так можна було)?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хлопці, не може вижити країна, у якій дозволено без перешкод витрачати гроші з відкатів та хабарів. У Кучми був шанс це змінити, але пішли в протилежну сторону. Тепер вже час вичерпався і протирічча загострились.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:20

  vitaliiangel написав:
  a77 написав:точно социология об этом говорит ?
в том клоповнике вообще есть объективная социология ?
а даже если и им там эта "война как кость", то кто ж там озвучит свое реальное мнение "социологам" ?
:roll:

позиция "никому не верю" очень удобная. Считаете что я должен вас в чём то убеждать? Вам бы понравилось, когда вашего сына (брата) отправили умирать в другую страну. В клоповнике тоже хотят жить, а не подыхать пачками. Удивительно, да? Почему то здесь принято думать, что русские рождаются, чтобы сдохнуть в Украине.
Зображення


меня не нужно убеждать ни в чем. :D
просто хотел увидеть в цифрах , поскольку мне не попалась подобная социология, поэтому и переспросил, за что спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:20

  Letusrock написав:Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити.
Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили?
Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?)
Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна.
За бога царя і отєчєство воювати дурних мало.
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше.
Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити.
Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо.
2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все.
Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий.
А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол.
І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?

цілком реальна думка реальної людини, але зараз набіжать місцеві неадеквати і почнуть вчити Вanderloga як потрібно Україну любити))[/quote]
думка реальна, й людина реальна, напевне...
а от у чому ви помилилися, що це адекватна думка :D
Shaman
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