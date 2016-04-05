Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Германия предупреждала, что защиту на территории Украины не обеспечивают, в отличие от пребывания в других странах. Германия предупреждала, что защиту на территории Украины не обеспечивают, в отличие от пребывания в других странах. Під час ковіду - США попереджала своїх громадян що не відповідає за їх безпеку на Домінікані...і що?



ПС

Зверніть увагу

Зустрілись чотири дописувача

Два закарпутці( офіційна їх версія) , один номерний не ясно звідки і один місцевий совок

І вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються

а - жодним державним документом

б - жодним доведеним фактом



але вже четверту сторінку ЗРАДА...



При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба. Під час ковіду - США попереджала своїх громадян що не відповідає за їх безпеку на Домінікані...і що?ПСЗверніть увагуЗустрілись чотири дописувачаДва закарпутці( офіційна їх версія) , один номерний не ясно звідки і один місцевий совокІ вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуютьсяа - жодним державним документомб - жодним доведеним фактомале вже четверту сторінку ЗРАДА...При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба. Интересно какой-то прапорщик СА видит ЗРАДУ (да ещё большими буквами!) в том, что человека, имеющего гражданство Украины, следует признавать и считать гражданином Украины. Интересно какой-то прапорщик СА видит ЗРАДУ (да ещё большими буквами!) в том, что человека, имеющего гражданство Украины, следует признавать и считать гражданином Украины.

На цьому і розберемо алгоритм роботи москальських прихвостнів...( можна замінити на корисних ідіотів)1 Я писавЯкщо людина вїхала по паспорту іншої Держави - то вона і виїде по паспорту цієї ж Держави..В противному разі виникне питанняНа якій підставі людину ВПУСТИЛИ на територію України по паспорту який при виїзді та ж служба вважає недостовірним..Мій опонентякби так легше - трошки переінакшив2 Я писавзустрілись чотири корисних ідіота і висунули теорію про ЗРАДУПри чому висунута ними теорія -теорія не підтверджена жодним фактом...Але трьохбуквеному совку цього малувато буде.Слиш парторг який працював парторгом в сересере років на 20 більше ніж я був Прапорщиком...Якого чорта ти моїх 5 років Прапорщика вважаєш гіршими ніж свої 20 років парторгом?Я на відміну від тебе на Україну відпрацював вже 30 років..а ти підозрюю що років 10 і то парторгом...То якого милого скалишся?Чи правда очі коле?