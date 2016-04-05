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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68066807680868096810>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:21

  a77 написав:просто хотел увидеть в цифрах , поскольку мне не попалась подобная социология, поэтому и переспросил, за что спасибо.
извините, если не так вас понял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:23

  flyman написав:
  stm написав:
  Бетон написав:сосия В массе своей тупой скот, а отдельные личности - бывают сильные, как Навальный . У нас невозможно, чтобы боневтику, как Ходорковский или Шевчук путину, сказали правду в лицо.
Один Бутусов сравнится

Не путайте, у нас любая домохозяйка может сказать что Зе боневтик и ничего ей не будет.

c бабьі спросу нет (с)

P.S.
Коли люба домохозяйка буде, як тут пропонували недавно непридатним М2760, залізти в окоп на передку і відсвічувати в теплік?

В глаза на встрече? Где наша интеллигенция? Нет её.
На кухне можно что угодно трындеть
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24

  Banderlog написав:...
Шо доброго зробили підписавши євроінтеграцію?
Народ розбігся по європах а тепер воювати нікому. Добре тоді зробили? Так одкрийте кордон зараз, побачим скільки тут лишиться захищати цілісність держави, мову й томос

незрозумілі думки вголос, а тут пішло цікаве.

євроінтеграцію підписали, що це єдиний шлях побудувати нормальну країну, інших немає.

а кордон можна відкрити, але тоді треба й безвіз трошки прикрити - й подивимось, хто куди втече ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Германия предупреждала, что защиту на территории Украины не обеспечивают, в отличие от пребывания в других странах.
Під час ковіду - США попереджала своїх громадян що не відповідає за їх безпеку на Домінікані...і що?

ПС
Зверніть увагу
Зустрілись чотири дописувача
Два закарпутці( офіційна їх версія) , один номерний не ясно звідки і один місцевий совок
І вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються
а - жодним державним документом
б - жодним доведеним фактом

але вже четверту сторінку ЗРАДА...

При таких корисних ідіотах - москалям навіть на проплачених агентів витрачатись не треба.
Интересно какой-то прапорщик СА видит ЗРАДУ (да ещё большими буквами!) в том, что человека, имеющего гражданство Украины, следует признавать и считать гражданином Украины. :lol:
На цьому і розберемо алгоритм роботи москальських прихвостнів...( можна замінити на корисних ідіотів)
1 Я писав
Якщо людина вїхала по паспорту іншої Держави - то вона і виїде по паспорту цієї ж Держави..В противному разі виникне питання
На якій підставі людину ВПУСТИЛИ на територію України по паспорту який при виїзді та ж служба вважає недостовірним..
Мій опонент
якби так легше - трошки переінакшив
2 Я писав
зустрілись чотири корисних ідіота і висунули теорію про ЗРАДУ
При чому висунута ними теорія -теорія не підтверджена жодним фактом...
Але трьохбуквеному совку цього малувато буде.

Слиш парторг який працював парторгом в сересере років на 20 більше ніж я був Прапорщиком...
Якого чорта ти моїх 5 років Прапорщика вважаєш гіршими ніж свої 20 років парторгом?
Я на відміну від тебе на Україну відпрацював вже 30 років..а ти підозрюю що років 10 і то парторгом...
То якого милого скалишся?
Чи правда очі коле?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:28

  Shaman написав:євроінтеграцію підписали, що це єдиний шлях побудувати нормальну країну, інших немає.
а как Канаду, Австралию, Японию и др. страны построили?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:29

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:----------------------
Успіх
А був би зараз сивочолий і була б приблизно та ж ситуація, що і зараз... - то тут би казали: "Було за Зе голосувати, то був би хоч ШАНС, а так..."
-----------------------
якщо б вибрали сивочолого, то 99,99% велика війна не була б така велика. Пуйло поперло бо реально ж повірило, що аж 73% за мир на абияких російських умовах і будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв

73% за мир не то же самое, что будуть з квітами зустрічати мишебрат'єв, и даже не равноценно тому, что "73% за мир на абияких російських умовах".
А "Пуйло поперло"потому, что было уверено в своих силах, "Киев за 3 дня" и Запад проглотит как в 2008 и 2014.
При позднем порохе пуйло было сильно не уверено в силах, осознало просчет стратегии ("мы будем разговаривать только со следующей киевской властью"-говорили они в 2017-2018), а при артисте-юмористе пуйло стало уверено. - савпадєние?

Совпадение.
Надеялись, что "следующей киевской властью" будет Медведчук или ещё что-нибудь близкое, с кем можно будет договориться мирно на условиях РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Шо доброго зробили підписавши євроінтеграцію?
Народ розбігся по європах а тепер воювати нікому. Добре тоді зробили? Так одкрийте кордон зараз, побачим скільки тут лишиться захищати цілісність держави, мову й томос


євроінтеграцію підписали, що це єдиний шлях побудувати нормальну країну, інших немає.
а кордон можна відкрити, але тоді треба й безвіз трошки прикрити - й подивимось, хто куди втече ;)


то ви за кріпацтво чи за концлагер?
розчарую вас але візи тимчасового захисту надають незалежно від безвізу))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:30

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:євроінтеграцію підписали, що це єдиний шлях побудувати нормальну країну, інших немає.
а как Канаду, Австралию и др. страны построили?

як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів,
ще можна демографічні наслідки "без війни" зацінити в країнах трибалтики та Болгарії
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 лют, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:31

  flyman написав:c бабьі спросу нет (с)

P.S.
Коли люба домохозяйка буде, як тут пропонували недавно непридатним М2760, залізти в окоп на передку і відсвічувати в теплік?

Вам не понравилась шутка не шутка? Она божественна, что значит белые простыни, либо игра с теннисным мячиком на скорость реакции :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:33

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:євроінтеграцію підписали, що це єдиний шлях побудувати нормальну країну, інших немає.
а как Канаду, Австралию и др. страны построили?

як працює "євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів

никогда не надо упираться рогами в "единственный вариант" , потому что если он не сложится, будет большое ненужное разочарование.
vitaliiangel
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