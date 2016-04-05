Banderlog написав:

vt313 написав: Banderlog написав: А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю. А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.



Ви ці домовленності читали?

Це була капітуляція на умовах РФ, яку Україна підписала але не збиралась виконувати.

По факту, війна відтермінована на якийсь термін і проблеми передані наступнику.

Повномасштабної тоді не було б.



Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року.

І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін. Ви ці домовленності читали?Це була капітуляція на умовах РФ, яку Україна підписала але не збиралась виконувати.По факту, війна відтермінована на якийсь термін і проблеми передані наступнику.Повномасштабної тоді не було б.Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року.І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін.

читав давно помню смутно. Не лежить така.Проблеми треба було вирішувати. Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити. Їхня совковість підкріплена матеріально. Держава Україна не змогла запропонувати альтернативної реальності. Тут з сучасності тільки атб і приват банк. Все решту зроблене комуністами.Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили?Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?)Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна.За бога царя і отєчєство воювати дурних мало.Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше.Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити.Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо.2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все.Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий.А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол.І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?