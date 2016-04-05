budivelnik написав:[ За останні 12 місяців я чотири рази був в ТЦК.... Кількість вручених на моїх очах повісток на проходження служби -становила не більше 1% від викликаних.
Довиднык - стэля На входе мусор, на выходе он же. Про цифры Джентльменам верят на слово. Всё про вас.))
+100% Справа в тому що Будівельник чомусь не в курсі про загально відому річ: починаючи десь так з літа-осені 2022 в щоденних чергах в ТЦК 99% це різні заброньовані/вчителі/аспіранти/інваліди/опікуни які там знаходяться виключно для отримання законної відстрочки. Саме тому безпосередньо на відправку йдуть !% від числа відвідувачі
Я ж казав любителі педерації настільки примітивні що один мене звинувачує в брехні про 1% Другий так само звинувачуючи - підтверджує що повістки отримує 1%...бо 99% це заброньовані..
Так от Я так і написав 1 В бусики тягнуть 100 2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають 3 Воювати йде 1..
А тепер хам з ладом нехай милить шию летсуорку..або всі разом виставляють претензії майору фсб який їм темники погано склав.
P.S. Коли люба домохозяйка буде, як тут пропонували недавно непридатним М2760, залізти в окоп на передку і відсвічувати в теплік?
Вам не понравилась шутка не шутка? Она божественна, что значит белые простыни, либо игра с теннисным мячиком на скорость реакции
Не збираюся розгадувати Ваші ребуси. Дайте чітку відповідь на те про що тут постійно пан семінарист і гелікоптерник піднімає (коли чекати пань і тих панів в окопі відсвічувати в тепліку).
Відповідно до Конституції України (статті 17 і 65) захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є справою всього Українського народу; захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України
Чи це тільки стосується певного гендера певного віку?
Как только примут соответствующее положение, так сразу я пойду и стану на учёт, если призовут моя подруга из Германии достанет лучшие памперсы для взрослых, там она поселилась недалеко от дома пристарелых, поэтому будет лучший из лучших выбор. Так дрожать по подвалам я не смогу, иначе бы не возвращалась в Киев. Физические характеристики женщины, признаюсь менее сильные, чем у мужчины. Хотя я иногда и сомневаюсь что это так, глядя на некоторых представителей ))) ПС: хотя бояться умирать абсолютно все. Панический страх смерти у тех, кто никогда и не жил
Banderlog написав:... Шо доброго зробили підписавши євроінтеграцію? Народ розбігся по європах а тепер воювати нікому. Добре тоді зробили? Так одкрийте кордон зараз, побачим скільки тут лишиться захищати цілісність держави, мову й томос
євроінтеграцію підписали, що це єдиний шлях побудувати нормальну країну, інших немає. а кордон можна відкрити, але тоді треба й безвіз трошки прикрити - й подивимось, хто куди втече
то ви за кріпацтво чи за концлагер? розчарую вас але візи тимчасового захисту надають незалежно від безвізу))
я за те, щоб всі розуміли, щоб окрім прав є ще й обов'язки. просто за 30 років волі до декого ще не дійшло, що воля - то не анархія.
Німеччина допомагає захищатися Україні від руських нацистів.
а то деякі форумчани досі не сприймають тих, хто ще в середині минулого сторіччя казав, що буде саме так.
«Боротьба за державну незалежність України – це боротьба проти Росії, не тільки проти большевизму, але проти кожного загарбницького імперіялізму, який є притаманний російському народові… Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення…»
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 16 лют, 2024 16:08, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:От многократного повторения Ваша ложь правдой не станет даже при ссылке на цензор. Уже 100 раз приводил цифры, доказывающие, что сокращения расходов на оборону при Зеленском не было. "розведення військ" никак не влияет на возможность/вероятность агрессии России. Тем более, что:
Подивіться в дзеркало - цю фразу можете адресувати самі собі! 1000 разів доводили, що виділити та потратити гроші - це різні речі!!! Мільйон цитат надавали про незагруженість оборонних підприємств, а вам все "божа роса". Відведення військ з укріплених пристрелених позицій на непідготовлені ... Гомо совєтікос або просто лада!!!
Всё, что Вы умеете, это врать и поливать грязью. Я Вам привёл аргументы и напомнил, что одно из двух разведений войск было при Порошенко - Вы это обрезали, а Вы в ответ ругань и сказки. О "незагруженості оборонних підприємств" (как и вообще промышленности) я писал задолго до войны и приводил в пример Малышева. Меня так же точно обзывали "Гомо совєтікос" и рассказывали, что танки мы производить не можем и, вообще, наш путь - "велика с/г держава". "виділити та потратити гроші - це різні речі!!!" - чем ставить кучу восклицательных знаков, возьмите итоги выполнения бюджета и найдите, что деньги не выделили. А если выделили, то куда их потратили? И очень много писали о том, что даже этих денег явно мало, т.к. они практически полностью уходят на текущее содержание армии, а на вооружения практически ничего не остаётся. Два варианта - или Вы совершенно безграмотный (верится очень слабо), или Вы просто врёте, преследуя политические цели. На истину Вам плевать с высокой колокольни. По-видимому, так и есть. "Гомо лгунис".
stm написав:Как только примут соответствующее положение, так сразу я пойду и стану на учёт, если призовут моя подруга из Германии достанет лучшие памперсы для взрослых, там она поселилась недалеко от дома пристарелых, поэтому будет лучший из лучших выбор. Так дрожать по подвалам я не смогу, иначе бы не возвращалась в Киев. Физические характеристики женщины, признаюсь менее сильные, чем у мужчины. Хотя я иногда и сомневаюсь что это так, глядя на некоторых представителей )))
Дуже подобається чути про свій майбутній героїзм у деякому гіпотетичному випадку і обовязок виконання конституції сьогодні іншими.
Так говорять 1) заброньовані 2) інші категорії, які не підлягають мобілізації (переважно 60+ чоловіки, жінки).
А чому ж чекати? Що заважає зараз піти захистити державу? Навіщо чекати? У вас же переконання? Чи в армію не беруть жінок прям зараз? Питання ж не в тому, чи винні ви за законом щось робити, а в тому, чи насправді ви робите так, як розповідаєте щоб робили інші, якщо цьому фізично ніщо не перешкоджає. І річ звичайно не в тому, щоб стати на облік, а в тому, що для не зазначених вище категорій піти стати на облік зараз означає з імовірністю 95% протягом тижня бути в армії, і 80% імовірності бути на фронті з "лопатою" протягом місяця. Тому говорити, що я стану на облік у абсолютно поки гіпотетичному випадку - це ні про що. Звичайно, повернутись у Київ починаючи з квітня 2022 року - це майже героїзм. Але треба говорити - я завтра піду до армії і покажу цим хробакам недочоловікам ухилянтам, як треба робити.
Banderlog написав:А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.
Ви ці домовленності читали? Це була капітуляція на умовах РФ, яку Україна підписала але не збиралась виконувати. По факту, війна відтермінована на якийсь термін і проблеми передані наступнику. Повномасштабної тоді не було б.
Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року. І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін.
читав давно помню смутно. Не лежить така. Проблеми треба було вирішувати. Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити. Їхня совковість підкріплена матеріально. Держава Україна не змогла запропонувати альтернативної реальності. Тут з сучасності тільки атб і приват банк. Все решту зроблене комуністами. Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили? Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?) Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна. За бога царя і отєчєство воювати дурних мало. Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше. Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити. Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо. 2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все. Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий. А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол. І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?
Letusrock написав:Ви даремно витрачаєте час намагаючись щось пояснити таким як будівельник чи Pesikot. Все що виходить поза межі їх уявного світу вони не сприймають : спочатку несамовиті звинувачення в зраді, потім спроба висміяти, потім заперечення до останнього. А якщо вам вистачить часу і терпіння знайти і надати посилання, то вони просто відморозяться.
А нагадай, чи надав ти посилання на свое ствердження ?
Letusrock написав:По третє не там дурнів шукаєш, нагадати випадок коли з Польші волонтер (наш, що жиє там на ПМЖ давно) привіз гуманітарку а назад його не хотіли випускати бо в його паспорті місце народження Україна - відповідно запідозрили в ньому втрачений мобресурс
Ніт, не надав. Ти мене відправив самому шукати Але це твое ствердження, тому докази ти і повинен надати
Але цікавіше попереду, бо
а назад його не хотіли випускати
перетворилось на
Letusrock написав:А по темі, навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.