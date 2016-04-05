adeges написав:

stm написав: Как только примут соответствующее положение, так сразу я пойду и стану на учёт, если призовут моя подруга из Германии достанет лучшие памперсы для взрослых, там она поселилась недалеко от дома пристарелых, поэтому будет лучший из лучших выбор. Так дрожать по подвалам я не смогу, иначе бы не возвращалась в Киев.

Физические характеристики женщины, признаюсь менее сильные, чем у мужчины. Хотя я иногда и сомневаюсь что это так, глядя на некоторых представителей ))) Как только примут соответствующее положение, так сразу я пойду и стану на учёт, если призовут моя подруга из Германии достанет лучшие памперсы для взрослых, там она поселилась недалеко от дома пристарелых, поэтому будет лучший из лучших выбор. Так дрожать по подвалам я не смогу, иначе бы не возвращалась в Киев.Физические характеристики женщины, признаюсь менее сильные, чем у мужчины. Хотя я иногда и сомневаюсь что это так, глядя на некоторых представителей )))

Дуже подобається чути про свій майбутній героїзм у деякому гіпотетичному випадку і обовязок виконання конституції сьогодні іншими.Так говорять 1) заброньовані 2) інші категорії, які не підлягають мобілізації (переважно 60+ чоловіки, жінки).А чому ж чекати? Що заважає зараз піти захистити державу? Навіщо чекати? У вас же переконання? Чи в армію не беруть жінок прям зараз? Питання ж не в тому, чи винні ви за законом щось робити, а в тому, чи насправді ви робите так, як розповідаєте щоб робили інші, якщо цьому фізично ніщо не перешкоджає. І річ звичайно не в тому, щоб стати на облік, а в тому, що для не зазначених вище категорій піти стати на облік зараз означає з імовірністю 95% протягом тижня бути в армії, і 80% імовірності бути на фронті з "лопатою" протягом місяця. Тому говорити, що я стану на облік у абсолютно поки гіпотетичному випадку - це ні про що. Звичайно, повернутись у Київ починаючи з квітня 2022 року - це майже героїзм. Але треба говорити - я завтра піду до армії і покажу цим хробакам недочоловікам ухилянтам, як треба робити.