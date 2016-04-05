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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:06
trololo написав: Banderlog написав:
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає.
на жаль ми не США. уявіть якби в кожному регіоні була своя влада, збройні сили, свій ТЦК. ми б в 2022 посипались як картковий будинок.
і федералізацію хуйло навязував саме для цього
В США нет "в кожному регіоні була своя ... збройні сили, свій ТЦК". "Своя влада" есть, но ограниченная общими законами.
Но, вообще, степень федеративности бывает разная. Есть и Швейцария. Можно и нужно договариваться. А не "силой приведём Украину к счастью!"
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:06
budivelnik написав:
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
Все відносно. У світі Будівельника така статистика. Є багато інших світів, де вона кардинально протилежна. І кожен вірить у події лише свого світу. Це нормально.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:10
adeges написав: budivelnik написав:
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
Все відносно. У світі Будівельника така статистика. Є багато інших світів, де вона кардинально протилежна. І кожен вірить у події лише свого світу. Це нормально.
я так розумію, у вашому світові статистика по 0. бо вас й близьке немає біля ТЦК
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:10
adeges написав: stm написав:
Как только примут соответствующее положение, так сразу я пойду и стану на учёт, если призовут моя подруга из Германии достанет лучшие памперсы для взрослых, там она поселилась недалеко от дома пристарелых, поэтому будет лучший из лучших выбор. Так дрожать по подвалам я не смогу, иначе бы не возвращалась в Киев.
Физические характеристики женщины, признаюсь менее сильные, чем у мужчины. Хотя я иногда и сомневаюсь что это так, глядя на некоторых представителей )))
Дуже подобається чути про свій майбутній героїзм у деякому гіпотетичному випадку і обовязок виконання конституції сьогодні іншими.
Так говорять 1) заброньовані 2) інші категорії, які не підлягають мобілізації (переважно 60+ чоловіки, жінки).
А чому ж чекати? Що заважає зараз піти захистити державу? Навіщо чекати? У вас же переконання? Чи в армію не беруть жінок прям зараз? Питання ж не в тому, чи винні ви за законом щось робити, а в тому, чи насправді ви робите так, як розповідаєте щоб робили інші, якщо цьому фізично ніщо не перешкоджає. І річ звичайно не в тому, щоб стати на облік, а в тому, що для не зазначених вище категорій піти стати на облік зараз означає з імовірністю 95% протягом тижня бути в армії, і 80% імовірності бути на фронті з "лопатою" протягом місяця. Тому говорити, що я стану на облік у абсолютно поки гіпотетичному випадку - це ні про що. Звичайно, повернутись у Київ починаючи з квітня 2022 року - це майже героїзм. Але треба говорити - я завтра піду до армії і покажу цим хробакам недочоловікам ухилянтам, як треба робити.
Эйдж, между нами колоссальная разница, я уеду если Украину сдадут, строить другую жизнь, а Вы вернётесь
дальше судьба рассудит. Да, на сегодня женщину возьмут не в штурмовики, артиллеристы, танкисты всё равно. Поэтому отлов мужиков никто не отменит.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:10
vt313 написав:
.............
Особиста думка, якби Ахметов в Донецьку зробив би теж саме, що Коломойський в Дніпрі, то мав би такий же результат.
Але щось пішло не так, і сталося те що сталося. Років через 50, можливо, про це розкажуть.
И сегодня был бы там же, где Коломойский.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:12
vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
Варіант для путіна один - чекати. Це сама краща стратегія.
думаю нет. ждать пока потопят весь чф и сожгут всю нефтепереработку? Власть диктатора держится на страхе и вере в его огромные силы. Кто ему тогда поверит в его суперсилу. Его сменят на нового Ельцина миротворца, который в сша будет танцевать калинку малинку и всех любить.
Запрос такой идёт снизу. И элиты его выполнят
. Путин стал токсичен для всех.
Когда?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:13
hume написав: budivelnik написав:
Так от
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
А тепер хам з ладом нехай милить шию летсуорку..або всі разом виставляють претензії майору фсб який їм темники погано склав.
Чого дурний..бо вірить расейському міру
На основе чего цифры? На основе ваших наблюдений за 4ре посещения тцк?))
Главное говорить уверенно и безапелляционно.. )
Если нужно призвать 300-400 тысяч новобранцев сколько нужно повесток? 30млн?))
Будівельник ще писав щось подібне на:
- чим більше ракет відстріляє тим краще, бо менше залишиться ракет і грошей в РФ (ракети дорогі),
- чим менше народу тим більше
кислороду
ВВП на душу населення,
- що був "відмінником ВДВ СА"
...
і ще багато чого цікавого з точки зору банальної ерудиції
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:14
budivelnik написав:
1 Я писав
Якщо людина вїхала по паспорту іншої Держави - то вона і виїде по паспорту цієї ж Держави..В противному разі виникне питання
На якій підставі людину ВПУСТИЛИ на територію України по паспорту який при виїзді та ж служба вважає недостовірним..
А вам у відповідь розписали, як буде по факту, а не в рожевих мареннях:
Letusrock написав:
навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.
Далі, по суті аргументів є вам що сказати, чи тільки продовжуватимете своє марення про зраду?
042013 написав: Letusrock написав: hume написав:
Не знаю как во Львове, но в Киеве на улицах полным ходом идёт вручение повесток. Вчера даже кого то бусифицтровали
Не тільки вчора - вже півтора місяця йде дуже активна бусифікація.
І не тільки Київ - а й Харків, і Одеса, і Тернопіль.
А пану урапатріоту все Божа роса...
budivelnik написав:
вся четвірка в унісон розганяє зраду...При чому на голому місці і виключно на підставі видуманих ними оповідань , які не підтверджуються
а - жодним державним документом
б - жодним доведеним фактом
але вже четверту сторінку ЗРАДА...
Державні документи вже вам писали тут, зацитую саме основне:
А, я зрозумів... Ти невиліковний...
budivelnik написав:
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
budivelnik написав:
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
В тебе все ще 50 млн військовозобов'язаних...
Востаннє редагувалось 042013
в П'ят 16 лют, 2024 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:15
vitaliiangel написав:
.........
Вам бы понравилось, когда вашего сына (брата) отправили умирать в другую страну. В клоповнике тоже хотят жить, а не подыхать пачками. Удивительно, да? Почему то здесь принято думать, что русские рождаются, чтобы сдохнуть в Украине.
........
Если верить Вашим рассуждениям, то непонятно, почему войны всё же регулярно происходят.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:15
budivelnik написав:
Так от
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
ні не так.
В бусики тягнуть 100, і всіх хто без відмазки мобілізовують. а до цих бусифікованих 100 ще 1000 приходять добровільно щоб просто поновити відстрочку
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