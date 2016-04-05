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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:15
ЛАД написав: trololo написав: Banderlog написав:
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає.
на жаль ми не США. уявіть якби в кожному регіоні була своя влада, збройні сили, свій ТЦК. ми б в 2022 посипались як картковий будинок.
і федералізацію хуйло навязував саме для цього
В США нет "в кожному регіоні була своя ... збройні сили, свій ТЦК". "Своя влада" есть, но ограниченная общими законами.
Но, вообще, степень федеративности бывает разная. Есть и Швейцария. Можно и нужно договариваться. А не "силой приведём Украину к счастью!"
Швейцарія - конфедерація.
Федарації: США, Індія, ФРН, РФ ...
Про США поцікавтеся наразі про фередалів і Техас.
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flyman
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:18
BeneFuckTor написав: pesikot написав:
4 роки думав, щоб вийти з громадянства України ?
Будь ласка прокоментуйте навіщо це було це робити, і дуже добре якщо ви знайдете та викладете процедуру, як це зробити.
Зустрічне питання, а чому в 2022 році несподівано(!) виникла така необхідність ? (якщо ви прочитали все)
А до цього хитродупих все влаштовувало
BeneFuckTor написав:
Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?
я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.
Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:21
flyman написав:
як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів
А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:23
pesikot написав:
То це у мене уявний світ чи у тебе ?
О, пан кітпес вже прокинувся? На пару з строїтєльом відновили дописування на форумі - аж після обіду і +- в один і той же час. Виспались, зрадофіли?)
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:23
042013 написав:
А вам у відповідь розписали, як буде по факту, а не в рожевих мареннях:
Це у тебе в педерації - так буде
В Україні - по іншому.
Звідки взявзя триндеж - я знаю
1 Громадяни іноземних Держав не мали права знаходитись на території України більше 90 днів на протязі пів - року.
Тому заробітчани , маючи паспорти інших країн , вїзжали в Україну по Українському паспорту
2 Ті в кого клепки вистарчило вїхати по паспорту іншої Держави - на виїзді не мали жодних перепон( показуючи паспорт в якому стояла відмітка на ВЇЗД)
А далі вже педераційна тема про ЗРАДУ
чіпляються до придуманого варіанту( головне щоб він вносив розкол в суспільство) і вперед...
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budivelnik
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:26
stm написав: adeges написав: stm написав:
Как только примут соответствующее положение, так сразу я пойду и стану на учёт, если призовут моя подруга из Германии достанет лучшие памперсы для взрослых, там она поселилась недалеко от дома пристарелых, поэтому будет лучший из лучших выбор. Так дрожать по подвалам я не смогу, иначе бы не возвращалась в Киев.
Физические характеристики женщины, признаюсь менее сильные, чем у мужчины. Хотя я иногда и сомневаюсь что это так, глядя на некоторых представителей )))
Дуже подобається чути про свій майбутній героїзм у деякому гіпотетичному випадку і обовязок виконання конституції сьогодні іншими.
Так говорять 1) заброньовані 2) інші категорії, які не підлягають мобілізації (переважно 60+ чоловіки, жінки).
А чому ж чекати? Що заважає зараз піти захистити державу? Навіщо чекати? У вас же переконання? Чи в армію не беруть жінок прям зараз? Питання ж не в тому, чи винні ви за законом щось робити, а в тому, чи насправді ви робите так, як розповідаєте щоб робили інші, якщо цьому фізично ніщо не перешкоджає. І річ звичайно не в тому, щоб стати на облік, а в тому, що для не зазначених вище категорій піти стати на облік зараз означає з імовірністю 95% протягом тижня бути в армії, і 80% імовірності бути на фронті з "лопатою" протягом місяця. Тому говорити, що я стану на облік у абсолютно поки гіпотетичному випадку - це ні про що. Звичайно, повернутись у Київ починаючи з квітня 2022 року - це майже героїзм. Але треба говорити - я завтра піду до армії і покажу цим хробакам недочоловікам ухилянтам, як треба робити.
Эйдж, между нами колоссальная разница, я уеду если Украину сдадут, строить другую жизнь, а Вы вернётесь
дальше судьба рассудит. Да, на сегодня женщину возьмут не в штурмовики, артиллеристы, танкисты всё равно. Поэтому отлов мужиков никто не отменит.
То ви як рептилія/земноводне, в "теплік не відсвічуєте", вас в нічні рейди без вагань ідеальний воєн.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 лют, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:28
budivelnik написав:
Це у тебе в педерації - так буде
Поспілкуємось мобільним зв'язком, хто де знаходиться, дядько, агов? Ти не попутав часом? Всіх так впевнено записує в зраду...
Шось інтернет робить таке з людьми - починають переставати думати про то, що вони говорять. Ну це відомий феномен - що в інтернеті в людей розв'язуються язики... Нічого, життя виправляє...) Але не обов'язково. Справедливості як фізичного закону не існує, тож такі персони можуть і не отримати у відповідь нічого - якщо, наприклад, забояться... І тому й гадатимуть, що їхня модель поведінки все ж правильна.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:30
flyman написав:
Будівельник ще писав щось подібне на:
- чим більше ракет відстріляє тим краще, бо менше залишиться ракет і грошей в РФ (ракети дорогі),
І в чому я не правий саме в питанні швидкості відстрілу?
Чим більше залишиться - тим більші (гірші) наслідки можуть нанести - нам ясно що страшно
Чим більше відстрілюють - тим краще ми маємо можливість побачити низьку ефективність відстрілу, а раз так , то знаючи що в них менше залишилось і множачи те що залишилось на ефективність отримуємо менше страху
flyman написав:
- чим менше народу тим більше кислороду ВВП на душу населення,
приписний тутешній совок ( і компанія корисних ідіотів разом з ним) постійно висмикували дві тези
а - ВВП
б - кількість населення...
При чому постійно плакались про те що ми як нація помираємо і ми як нація не ефективні...
На мою пропозицію або труси вдягнути або хрестик зняти..
Тобто
Якщо нас мало - то тоді в нас адекватне до педерації ВВП на душу населення
( бо ВВП/25 млн в 1,7 раза вища цифра ніж та ж сума/42 млн)
Але деякі мухи в підвалах від відсутності сонця - втратили здатність мислити.
flyman написав:
- що був "відмінником ВДВ СА"
...
і ще багато чого цікавого з точки зору банальної ерудиції
А що таке відмінник і що в цьому поганого..
Прийшов сержантом - став прапорщиком..
Як на мене - карєрний ріст
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:36
pesikot написав:
А нагадай, чи надав ти посилання на свое ствердження ?
а для чого мені тратити час і шукати посилання якщо такі як ти і компанія після того зливаються ? нагадую як мінімум епізоди з "неіснує моб.плану", "магістратура у листопаді", "звичайна поліцейська із з/п 1 млн в рік"
Взагалі мені нічого не пиши.
На форумі нормальна дискусія рівно до моменту поки не набіжать агресивні відірвані від реальності персонажі типу pesikot, budivelnik, trololo, srivkin з постійними дойоб..ми до інших
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:36
042013 написав:
Поспілкуємось мобільним зв'язком,
Мій телефон присутній навіть на цьому форумі - хочеш - шукай.
При цьому
Якщо ти несеш педераційну пургу то це не робить її( твою пургу) корисною для України
Простий приклад - Фаріон.. більшої націоналістки як вона - варто пошукати, але при цьому з Львівської Політехніки її звільнили...
Тому перечитай те що ти підтримував за останні десяток сторінок і може сам зробиш висновок на чій млин льєш воду.
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