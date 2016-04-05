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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6810681168126813>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:37

  042013 написав:
  pesikot написав:То це у мене уявний світ чи у тебе ?

О, пан кітпес вже прокинувся? На пару з строїтєльом відновили дописування на форумі - аж після обіду і +- в один і той же час. Виспались, зрадофіли?)

Ну да, "виспались" ...

Це ж ти, номерний, працюєшь тут на користь рашистів
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:40

  042013 написав:Ну, принаймні про andrijk777 і vitaliiangel ясно точно, що вони не з "ефективної команди президента", бо, гадаю, таких наївних дурників у політиці просто не існує - там діє природній відбір розумних і хитрих. Хтось більш розумний, хтось менш, але такі рожеві поні, як ці двоє, туди не потрапляють)))

То ти дай свій прогноз.
Розкажи дурникам що буде. А то переливати з пустого в порожнє і обзивати інших - зможе любий дурак. Покажи клас аналітики. Чекаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:42

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А нагадай, чи надав ти посилання на свое ствердження ?


а для чого мені тратити час і шукати посилання якщо такі як ти і компанія після того зливаються ? нагадую як мінімум епізоди з "неіснує моб.плану", "магістратура у листопаді", "звичайна поліцейська із з/п 1 млн в рік"

Так ти ж писав, що ти намагаєшься щось довести мені, а по факту - зливаєшься

І да, нагадай мені, коли я писав про поліцейську ?
І те, що ти навів факт про поліціянточку і 1 млн в рік, не робить правдивими всі твої інші факти

Бо з іншими фактами ти зливаєшься.

  Letusrock написав:Взагалі мені нічого не пиши.
На форумі нормальна дискусія рівно до моменту поки не набіжать агресивні відірвані від реальності персонажі типу pesikot, budivelnik, trololo, srivkin з постійними дойоб..ми до інших

Оце проблема, брехати тобі не дають (один факт надав, але ж і рашисти так роблять, на 1 факт правди - 9 фактів брехні ) ... а тобі так хотілось, так хотілось зраду розганяти.

Крила тобі підрізали :)
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 16 лют, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:43

  budivelnik написав:Простий приклад - Фаріон.. більшої націоналістки як вона - варто пошукати, але при цьому з Львівської Політехніки її звільнили...

Тому перечитай те що ти підтримував за останні десяток сторінок і може сам зробиш висновок на чій млин льєш воду.

Ще б у в'язницю її було б добре посадити, адже своїми діями вона завдала цілком реальну шкоду конкретній людині.

А тема, на яку почалась розмова тут - це тема про то, як воно відбувається в реальності, а не в рожевих хмарках. Просто досвіду в цілому менше є викладеного в неті про українців, які заїжджають в Україну по паспортам інших країн, але дуже вже неправдиво і пропагандистсько-показушно виглядають ваші плакати, шо "всьо харашо". Тож і вирішив розпитати інших людей.

Як більш широкий приклад: наразі офіційний перелік осіб, яким заборонено виїзд з України, ніяким чином не змінився з 24 лютого 2022 року. Проте маємо наступну ситуацію:
  Letusrock написав:ще трохи новин з кордону (по роботі часто стикаюся плюс маю багато знайомих з транспортних фірм і малих перевізників)

після 29.12.23 стоїть завдання максимально не випускати під будь-якими приводами:
наприклад 2 водії в фурі не можна,
якщо не їздив по шляху раніше то не випустять, навіть якщо є розпорядження з ВДА
якщо раніше пускали по шляху навіть оформлених на словацькій фірмі то зараз лише тих хто на українській
варіант "їду на пасаж.бусі до машини бо каміон стоїть у Кошицях" вже не катить, обовязковий перетин саме на вантажівці/грузовому бусі або з товаром або з transportorder в руках якщо пустий

незнаю як зараз але в перші числа січня два багатодітні водії змогли перетнути кодрон лише разом з дітьми (який сенс?), самих не пропускали
також тиждень тому перетинав водій з сином інвалідом, то по перше йому виписали повістку на 22 число, а як побачили через пару год що син сам вертається то пресували малого, вимагали звонити батьку щоб негайно повертався

Тобто люди які просто їздили на роботу, не ховались, кожні 30 днів повертались з 100-150 кг гуманітарки (купленої за свій рахунок) не можуть вийти на роботу. Їх поставили перед фактом просто сидіти дома (рік - два -десять) і чекати повістку


стосовно ТЦК - на кордоні прямо вони не відсвічують, але пасуться неподалік, у випадку чогось прикордонник звонить і ТЦК через 5-10 хв вже на кордоні

За вашими словами тут було б "всьо харашо, можна заїхати-виїхати всім, кому це офіційно дозволено, не розганяйте зраду". Але - як казав герой одного твору - "Это не факт. Нет. Это больше, чем факт - так оно и было на самом деле". Тому ваші плакати тут недоречні, закругляйтесь.

pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
Якшо в тебе конструктиву немає, тоді гуляй)
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:53

  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
Якшо в тебе конструктиву немає, тоді гуляй)


Номерний,
Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?

Наведи докази, коли я писав, що зеленої плесені немає ?

Потім поговоримо за конструктив :)
Але щось мені підказує, що гуляти доведеться тобі ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО.
Тут є просто декілька чоловік які приймають реальність через півроку після того як вона станеться. з ними без толку вести діалог

  pesikot написав:Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?

)))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:05

  Letusrock написав:pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО.
Тут є просто декілька чоловік які приймають реальність через півроку після того як вона станеться. з ними без толку вести діалог


pesikot, вам треба пришвидшувати синхронізацію своєї реальності з фізичною. А то може бути дуже сумно і неприємно, коли бусік її вам синхронізує без вашої на то згоди) Чи ви вже бусіфіковані, але відсижуєтесь в тилу, тому можете собі дозволити агітувати всіх інших так спокійно "нічого не боятися"?
Повертаючись до суті:
  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки [вже звільнені]?



Letusrock, чи шо, не реагувати на них вообше - так вони ж заспамлять в цій темі все бренхею.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:11

  V2 написав:
  Успіх написав:А був би зараз сивочолий

- не було б розведення військ;
- не було б розмінування;
- не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208);
- не було б фсб-шних агентів в держапараті;
- ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!

А как насчет "Проєкт «Стіна»"?
Проєкт «Стіна» — роздільний бар'єр уздовж суходільного кордону України та Російської Федерації. Україна почала його спорудження після початку російсько-української війни 2014 року. Проєкт передбачає інженерно-технічне облаштування держкордону (рокадні шляхи, загородження, рови, вали, техпристрої) для забезпечення моніторингу і стримування незаконного переходу кордону контрабандистами, диверсійними групами.[1]

У 2020 році планували завершити будівництво до 2025 року, а загальну готовність оцінювали на 40 %; в 2021 році готовність оцінювали у близько 50 %.[⇨]
...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%C2%BB


Україна в рамках "Стіни Яценюка" облаштувала на кордоні з РФ 400 км протитанкових ровів, — ДПСУ
05 травня 2021

Проєкт "Стіна" з облаштування державного кордону, який у соцмережах охрестили "Стіною Яценюка", завершений, а на його реалізацію за сім років із держбюджету України витратили 2,437 млрд. гривень. Про це Фокус повідомили в адміністрації Державної прикордонної служби.

Як йдеться у відповіді на запит, 31 грудня було завершено період реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдавського держкордону, а також територій, що прилягають до адміністративного кордону тимчасово окупованого Криму (Проєкт "Стіна" — ред.).

У процесі виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза". У квітні-червні 2022 року, за даними відомства, заплановано ухвалення ще кількох інженерно-технічних споруд.

На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації.

https://focus.ua/uk/ukraine/481829-ukra ... -rvov-gpsu

Именно благодаря построенной "стене" орки так и не смогли ни на метр зайти на территории Черниговской, Сумской, Харьковской областей, а также из Крыма в Херсонскую область :oops:


Українські військові знайшли "стіну Яценюка" на кордоні з Росією (відео)
12 вересня 2022

...
"Вчора під час заходу на кордон з РФ сталася ще одна подія. Я бачив "стіну Яценюка!"" — написав Кожем'яко.

На відео боєць показує довгий зелений паркан із колючим дротом зверху.

"Стіна є, хто казав, що її немає, ось вона", — прокоментував командир "Хартії".
...

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/529 ... siey-video
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:12

  Letusrock написав:
  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує

Наведи приклад, що я таке писав :)
  Letusrock написав: і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО.

Я писав, щоб ти навів докази своїх слів про цифри, про які саме ти писав.
Бо тобі хтось там сказав

Я ніколи не писав, що мобілізаційного плану не має

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?

)))

Ну наведи докази :) що я таке писав

Зараз ти брешешь про мене, тому ти попав :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:14

Номерний рашист 042013 & Letusrock активно співпрацюють

Совпадєніє ? Не думаю :)
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