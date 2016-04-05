Letusrock написав:

ще трохи новин з кордону (по роботі часто стикаюся плюс маю багато знайомих з транспортних фірм і малих перевізників)після 29.12.23 стоїть завдання максимально не випускати під будь-якими приводами:наприклад 2 водії в фурі не можна,якщо не їздив по шляху раніше то не випустять, навіть якщо є розпорядження з ВДАякщо раніше пускали по шляху навіть оформлених на словацькій фірмі то зараз лише тих хто на українськійваріант "їду на пасаж.бусі до машини бо каміон стоїть у Кошицях" вже не катить, обовязковий перетин саме на вантажівці/грузовому бусі або з товаром або з transportorder в руках якщо пустийнезнаю як зараз але в перші числа січня два багатодітні водії змогли перетнути кодрон лише разом з дітьми (який сенс?), самих не пропускалитакож тиждень тому перетинав водій з сином інвалідом, то по перше йому виписали повістку на 22 число, а як побачили через пару год що син сам вертається то пресували малого, вимагали звонити батьку щоб негайно повертавсяТобто люди які просто їздили на роботу, не ховались, кожні 30 днів повертались з 100-150 кг гуманітарки (купленої за свій рахунок) не можуть вийти на роботу. Їх поставили перед фактом просто сидіти дома (рік - два -десять) і чекати повісткустосовно ТЦК - на кордоні прямо вони не відсвічують, але пасуться неподалік, у випадку чогось прикордонник звонить і ТЦК через 5-10 хв вже на кордоні