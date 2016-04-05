042013 написав:Ну, принаймні про andrijk777 і vitaliiangel ясно точно, що вони не з "ефективної команди президента", бо, гадаю, таких наївних дурників у політиці просто не існує - там діє природній відбір розумних і хитрих. Хтось більш розумний, хтось менш, але такі рожеві поні, як ці двоє, туди не потрапляють)))
То ти дай свій прогноз. Розкажи дурникам що буде. А то переливати з пустого в порожнє і обзивати інших - зможе любий дурак. Покажи клас аналітики. Чекаю.
pesikot написав:А нагадай, чи надав ти посилання на свое ствердження ?
а для чого мені тратити час і шукати посилання якщо такі як ти і компанія після того зливаються ? нагадую як мінімум епізоди з "неіснує моб.плану", "магістратура у листопаді", "звичайна поліцейська із з/п 1 млн в рік"
Так ти ж писав, що ти намагаєшься щось довести мені, а по факту - зливаєшься
І да, нагадай мені, коли я писав про поліцейську ? І те, що ти навів факт про поліціянточку і 1 млн в рік, не робить правдивими всі твої інші факти
Бо з іншими фактами ти зливаєшься.
Letusrock написав:Взагалі мені нічого не пиши. На форумі нормальна дискусія рівно до моменту поки не набіжать агресивні відірвані від реальності персонажі типу pesikot, budivelnik, trololo, srivkin з постійними дойоб..ми до інших
Оце проблема, брехати тобі не дають (один факт надав, але ж і рашисти так роблять, на 1 факт правди - 9 фактів брехні ) ... а тобі так хотілось, так хотілось зраду розганяти.
Крила тобі підрізали
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 16 лют, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Простий приклад - Фаріон.. більшої націоналістки як вона - варто пошукати, але при цьому з Львівської Політехніки її звільнили...
Тому перечитай те що ти підтримував за останні десяток сторінок і може сам зробиш висновок на чій млин льєш воду.
Ще б у в'язницю її було б добре посадити, адже своїми діями вона завдала цілком реальну шкоду конкретній людині.
А тема, на яку почалась розмова тут - це тема про то, як воно відбувається в реальності, а не в рожевих хмарках. Просто досвіду в цілому менше є викладеного в неті про українців, які заїжджають в Україну по паспортам інших країн, але дуже вже неправдиво і пропагандистсько-показушно виглядають ваші плакати, шо "всьо харашо". Тож і вирішив розпитати інших людей.
Як більш широкий приклад: наразі офіційний перелік осіб, яким заборонено виїзд з України, ніяким чином не змінився з 24 лютого 2022 року. Проте маємо наступну ситуацію:
Letusrock написав:ще трохи новин з кордону (по роботі часто стикаюся плюс маю багато знайомих з транспортних фірм і малих перевізників)
після 29.12.23 стоїть завдання максимально не випускати під будь-якими приводами: наприклад 2 водії в фурі не можна, якщо не їздив по шляху раніше то не випустять, навіть якщо є розпорядження з ВДА якщо раніше пускали по шляху навіть оформлених на словацькій фірмі то зараз лише тих хто на українській варіант "їду на пасаж.бусі до машини бо каміон стоїть у Кошицях" вже не катить, обовязковий перетин саме на вантажівці/грузовому бусі або з товаром або з transportorder в руках якщо пустий
незнаю як зараз але в перші числа січня два багатодітні водії змогли перетнути кодрон лише разом з дітьми (який сенс?), самих не пропускали також тиждень тому перетинав водій з сином інвалідом, то по перше йому виписали повістку на 22 число, а як побачили через пару год що син сам вертається то пресували малого, вимагали звонити батьку щоб негайно повертався
Тобто люди які просто їздили на роботу, не ховались, кожні 30 днів повертались з 100-150 кг гуманітарки (купленої за свій рахунок) не можуть вийти на роботу. Їх поставили перед фактом просто сидіти дома (рік - два -десять) і чекати повістку
стосовно ТЦК - на кордоні прямо вони не відсвічують, але пасуться неподалік, у випадку чогось прикордонник звонить і ТЦК через 5-10 хв вже на кордоні
За вашими словами тут було б "всьо харашо, можна заїхати-виїхати всім, кому це офіційно дозволено, не розганяйте зраду". Але - як казав герой одного твору - "Это не факт. Нет. Это больше, чем факт - так оно и было на самом деле". Тому ваші плакати тут недоречні, закругляйтесь.
pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є? Якшо в тебе конструктиву немає, тоді гуляй)
042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО. Тут є просто декілька чоловік які приймають реальність через півроку після того як вона станеться. з ними без толку вести діалог
pesikot написав:Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?
Letusrock написав:pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО. Тут є просто декілька чоловік які приймають реальність через півроку після того як вона станеться. з ними без толку вести діалог
pesikot, вам треба пришвидшувати синхронізацію своєї реальності з фізичною. А то може бути дуже сумно і неприємно, коли бусік її вам синхронізує без вашої на то згоди) Чи ви вже бусіфіковані, але відсижуєтесь в тилу, тому можете собі дозволити агітувати всіх інших так спокійно "нічого не боятися"? Повертаючись до суті:
- не було б розведення військ; - не було б розмінування; - не було б скорочення закупівель озброєнь (Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело: https://censor.net/ua/n3317208); - не було б фсб-шних агентів в держапараті; - ... багато чого б того не було, що дозволило б рашистам атакувати в 2022!!!!!
А как насчет "Проєкт «Стіна»"?
Проєкт «Стіна» — роздільний бар'єр уздовж суходільного кордону України та Російської Федерації. Україна почала його спорудження після початку російсько-української війни 2014 року. Проєкт передбачає інженерно-технічне облаштування держкордону (рокадні шляхи, загородження, рови, вали, техпристрої) для забезпечення моніторингу і стримування незаконного переходу кордону контрабандистами, диверсійними групами.[1]
У 2020 році планували завершити будівництво до 2025 року, а загальну готовність оцінювали на 40 %; в 2021 році готовність оцінювали у близько 50 %.[⇨] ...
Україна в рамках "Стіни Яценюка" облаштувала на кордоні з РФ 400 км протитанкових ровів, — ДПСУ 05 травня 2021
Проєкт "Стіна" з облаштування державного кордону, який у соцмережах охрестили "Стіною Яценюка", завершений, а на його реалізацію за сім років із держбюджету України витратили 2,437 млрд. гривень. Про це Фокус повідомили в адміністрації Державної прикордонної служби.
Як йдеться у відповіді на запит, 31 грудня було завершено період реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдавського держкордону, а також територій, що прилягають до адміністративного кордону тимчасово окупованого Криму (Проєкт "Стіна" — ред.).
У процесі виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза". У квітні-червні 2022 року, за даними відомства, заплановано ухвалення ще кількох інженерно-технічних споруд.
На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації.