042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО. Тут є просто декілька чоловік які приймають реальність через півроку після того як вона станеться. з ними без толку вести діалог
pesikot написав:Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?
)))
pesikot може бути ще той кадр, що сидить в ботофермі та знає що діється із методички, тому нічого особистого, just business
Letusrock написав:Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Вот из-за них денег на оборону может и не хватить. А кот - мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.