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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6810681168126813
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:15

  Letusrock написав:
  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує і мобілізаційного плану нема, поки detroytred не розвіяв його сумніви прямо цитатою з МО.
Тут є просто декілька чоловік які приймають реальність через півроку після того як вона станеться. з ними без толку вести діалог

  pesikot написав:Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?

)))

pesikot може бути ще той кадр, що сидить в ботофермі та знає що діється із методички, тому нічого особистого, just business
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:19

  pesikot написав:Зараз ти брешешь про мене, тому ти попав
  flyman написав:pesikot може бути ще той кадр

неее кот посмотрел слова п̶а̶ц̶а̶н̶а̶ кота
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:28

  flyman написав:pesikot може бути ще той кадр, що сидить в ботофермі та знає що діється із методички, тому нічого особистого, just business

Ще ніколи flyman не був такий близький до провалу

Чё-то ржу ... ким мене тут не називали - юлеботом, порохоботом, прокурором, сбу-шником :)

Теперь "гарячій ІТ-сіньор" пише, що я знаю, як воно буває у бото-фермах :)
А звідки ти сам це знаешь, якщо ти не працюєшь на бото-ферму ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:33

vitaliiangel
Я зараз ось так

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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:44

  pesikot написав:Номерний рашист 042013 & Letusrock активно співпрацюють
Совпадєніє ? Не думаю :)

так-так всі кругом рашисти, агенти кремля та зрадники, лиш ти з будівельником та флер з країни рожевих поні))
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись

почитай гарний емоційний допис Banderloga (який в ЗСУ доречі, на відміну від тебе) що він писав пару годин тому, дивно як ти на нього ще не накинувся.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:47

  Letusrock написав:Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Вот из-за них денег на оборону может и не хватить. А кот - мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6810681168126813
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