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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:44
pesikot написав:
Номерний рашист 042013
& Letusrock
активно співпрацюють
Совпадєніє ? Не думаю
так-так всі кругом рашисти, агенти кремля та зрадники, лиш ти з будівельником та флер з країни рожевих поні))
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
почитай гарний емоційний допис Banderloga (який в ЗСУ доречі, на відміну від тебе) що він писав пару годин тому, дивно як ти на нього ще не накинувся.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:47
Letusrock написав:
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Налоговые полиции и т.д. Все они получают некислые деньги, вот из-за них денег на оборону может и не хватить. Зеля ж добрый всем поназначал доплаты. У меня кореш тыловой полковник. Дальше штаба не бывает. З/п 70. 2 внедорожника в 2023 купил, себе и супруге. Жалуется, что денег мешок а выехать за пределы области куда нибудь в Буковель не может, низзя им. Бедняжка. Кот обычный мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 16 лют, 2024 17:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:51
Letusrock написав: pesikot написав:
Номерний рашист 042013
& Letusrock
активно співпрацюють
Совпадєніє ? Не думаю
так-так всі кругом рашисти, агенти кремля та зрадники, лиш ти з будівельником та флер з країни рожевих поні))
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
почитай гарний емоційний допис Banderloga (який в ЗСУ доречі, на відміну від тебе) що він писав пару годин тому, дивно як ти на нього ще не накинувся.
А яке ти відношення маєшь до Banderlog
'a
Кажи за себе, ти дорослий ? ти відповідальний ? чи ні ?
Країна може розвалитись через таких брехунів, як ти, які спершу брешуть, а потім скавчать - нам не дають брехати
Ти вже стільки про мене набрехав сьогодні, а коли тебе спіймали на брехні, то почав ... брехати знову
Тому, зупинись, ти себе вже засадив в калюжу
То я чекаю від тебе підтверждення твоїх дописів про
Letusrock написав: 042013 написав:
pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує
та про
Letusrock написав: pesikot написав:
Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?
)))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:58
042013 написав:pesikot
, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
По суті нічого не говорите.
нагадаю допис бандерлога про реальний стан справ
Banderlog написав:
в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів
.
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Так шо ваші, строїтєль і кітпес, методички вже неактуальні, вилазьте зі своєї бульбашки і не дурманьте нарід.
budivelnik написав:
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
budivelnik написав:
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
В тебе все ще 50 млн військовозобов'язаних...
Letusrock написав:
навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.
песікот, виїхати з України громадянину від народження буде дуже складно з паспортом іншої держави - не кажучи вже про свій. ось це ми і з'ясували. І це не зрада, як тут волає бригадир, це так і є насправді.
Востаннє редагувалось 042013
в П'ят 16 лют, 2024 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:01
vitaliiangel написав: Letusrock написав:
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Налоговые полиции и т.д. Все они получают некислые деньги, вот из-за них денег на оборону может и не хватить. Зеля ж добрый всем поназначал доплаты. У меня кореш тыловой полковник. Дальше штаба не бывает. З/п 70. 2 внедорожника в 2023 купил, себе и супруге. Жалуется, что денег мешок а выехать за пределы области куда нибудь в Буковель не может, низзя им. Бедняжка. Кот обычный мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.
А я знаю, одного владельца кучи комерции, у которого третья Дискотека, у которого квартиры по всей Украине
Но платит налогов, как я наплакал ... и ЗСУ не помогает
А я, скромный котейка, и налоги плачу, и ЗСУ помогаю
То хто под дверью срёт ?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:04
042013 написав: 042013 написав:pesikot
, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
По суті нічого не говорите.
нагадаю допис бандерлога про реальний стан справ
Banderlog написав:
в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів
.
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Так шо ваші, строїтєль і кітпес, методички вже неактуальні, вилазьте зі своєї бульбашки і не дурманьте нарід.
"Відсвічувати в тепліку" можуть і флер і стм, і непридатний бойфренд флер, і семінарист, і хелікоптерник, і будівельник з синами, і Вася з рівного, і песікот... всі так всі, Конституція не вирізняє ні по віку ні по статі ні по посаді: Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 лют, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:04
042013
Так чого не в окопі ?
Що тобі заважає ? Зір ? Сітчатка ? Виразка ?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:06
pesikot написав:042013
Так чого не в окопі ?
Що тобі заважає ? Зір ? Сітчатка ? Виразка ?
может у него аллергия на мандарины.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:18
042013 написав: flyman написав:
як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів
А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.
нульовий вектор-це на болотах, бо вони поривають зв'язки з цивілізованим світом (як це було за часи совка)
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:24
prodigy написав: 042013 написав: flyman написав:
як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів
А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.
нульовий вектор-це на болотах, бо вони поривають зв'язки з цивілізованим світом (як це було за часи совка)
Але чомусь, потихесенько так, на болотах лягают під Кітай ...
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