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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 681168126813681468156816>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:44

  pesikot написав:Номерний рашист 042013 & Letusrock активно співпрацюють
Совпадєніє ? Не думаю :)

так-так всі кругом рашисти, агенти кремля та зрадники, лиш ти з будівельником та флер з країни рожевих поні))
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись

почитай гарний емоційний допис Banderloga (який в ЗСУ доречі, на відміну від тебе) що він писав пару годин тому, дивно як ти на нього ще не накинувся.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:47

  Letusrock написав:Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Налоговые полиции и т.д. Все они получают некислые деньги, вот из-за них денег на оборону может и не хватить. Зеля ж добрый всем поназначал доплаты. У меня кореш тыловой полковник. Дальше штаба не бывает. З/п 70. 2 внедорожника в 2023 купил, себе и супруге. Жалуется, что денег мешок а выехать за пределы области куда нибудь в Буковель не может, низзя им. Бедняжка. Кот обычный мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 17:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:51

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Номерний рашист 042013 & Letusrock активно співпрацюють
Совпадєніє ? Не думаю :)

так-так всі кругом рашисти, агенти кремля та зрадники, лиш ти з будівельником та флер з країни рожевих поні))
Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись

почитай гарний емоційний допис Banderloga (який в ЗСУ доречі, на відміну від тебе) що він писав пару годин тому, дивно як ти на нього ще не накинувся.

А яке ти відношення маєшь до Banderlog'a
Кажи за себе, ти дорослий ? ти відповідальний ? чи ні ?

Країна може розвалитись через таких брехунів, як ти, які спершу брешуть, а потім скавчать - нам не дають брехати

Ти вже стільки про мене набрехав сьогодні, а коли тебе спіймали на брехні, то почав ... брехати знову

Тому, зупинись, ти себе вже засадив в калюжу

То я чекаю від тебе підтверждення твоїх дописів про
  Letusrock написав:
  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


візьміть до уваги - pesikot навіть стверджував що повістки на вулицях ніхто не виписує

та про
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Наведи докази, коли я писав, що бусиків немає ?

)))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:58

  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


По суті нічого не говорите.

нагадаю допис бандерлога про реальний стан справ

  Banderlog написав: в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів :lol: .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.


Так шо ваші, строїтєль і кітпес, методички вже неактуальні, вилазьте зі своєї бульбашки і не дурманьте нарід.

  budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.

  budivelnik написав:Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..

В тебе все ще 50 млн військовозобов'язаних...

  Letusrock написав:навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.

песікот, виїхати з України громадянину від народження буде дуже складно з паспортом іншої держави - не кажучи вже про свій. ось це ми і з'ясували. І це не зрада, як тут волає бригадир, це так і є насправді.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 16 лют, 2024 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:01

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Налоговые полиции и т.д. Все они получают некислые деньги, вот из-за них денег на оборону может и не хватить. Зеля ж добрый всем поназначал доплаты. У меня кореш тыловой полковник. Дальше штаба не бывает. З/п 70. 2 внедорожника в 2023 купил, себе и супруге. Жалуется, что денег мешок а выехать за пределы области куда нибудь в Буковель не может, низзя им. Бедняжка. Кот обычный мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.

А я знаю, одного владельца кучи комерции, у которого третья Дискотека, у которого квартиры по всей Украине
Но платит налогов, как я наплакал ... и ЗСУ не помогает

А я, скромный котейка, и налоги плачу, и ЗСУ помогаю

То хто под дверью срёт ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:04

Відсвічувати в тепліку "всі так всі"

  042013 написав:
  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


По суті нічого не говорите.

нагадаю допис бандерлога про реальний стан справ

  Banderlog написав: в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів :lol: .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.


Так шо ваші, строїтєль і кітпес, методички вже неактуальні, вилазьте зі своєї бульбашки і не дурманьте нарід.

"Відсвічувати в тепліку" можуть і флер і стм, і непридатний бойфренд флер, і семінарист, і хелікоптерник, і будівельник з синами, і Вася з рівного, і песікот... всі так всі, Конституція не вирізняє ні по віку ні по статі ні по посаді:
Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 лют, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:04

042013
Так чого не в окопі ?

Що тобі заважає ? Зір ? Сітчатка ? Виразка ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:06

  pesikot написав:042013
Так чого не в окопі ?

Що тобі заважає ? Зір ? Сітчатка ? Виразка ? :)

может у него аллергия на мандарины.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:18

  042013 написав:
  flyman написав:як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів

А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.


нульовий вектор-це на болотах, бо вони поривають зв'язки з цивілізованим світом (як це було за часи совка)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:24

  prodigy написав:
  042013 написав:
  flyman написав:як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів

А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.


нульовий вектор-це на болотах, бо вони поривають зв'язки з цивілізованим світом (як це було за часи совка)

Але чомусь, потихесенько так, на болотах лягают під Кітай ...
pesikot
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  #<1 ... 681168126813681468156816>
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