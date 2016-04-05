pesikot написав:То я чекаю від тебе підтверждення твоїх дописів про
ну май ти вже хоч трохи поваги до інших форумчан, по десятому кругу одне й теж торочиш, всю гілку заспамив. Вже кілька людей зауваження зробили, а ти знов своє. А контертні питання (незручні) від інших ігнориш Я вже декілька разів писав - конкретно тобі нічого підтведжувати не буду бо безтолку (нагадую спір на 1000 у.е. про магістратуру - від якого ти відморозився як зрозумів що протупив) закінчуй цю писанину заради поваги до інших читачів
можна ж спокійно було вести діалог, поки "отці" з криками не втикнулись і все засрали
Letusrock написав:Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Налоговые полиции и т.д. Все они получают некислые деньги, вот из-за них денег на оборону может и не хватить. Зеля ж добрый всем поназначал доплаты. Бедняжка. Кот обычный мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.
бо з таких потім виростають чергові божевільні фаріони, стрелкови та прочі "безуглі"
Hotab написав:На 70к в месяц 2 внедорожника? Норм, че там. Нивы?
ты прикольный. допустим есть у тебя 50куе. неважно откуда. ты купишь на них внедорожник если у тебя зарплата 12? а если зарплата 70?. Это другая модель потребления. У тебя все расчёты как будто кто то вчера родился а сегодня что-то купил. Были наверное сбережения, продал старое корыто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Какие «все расчеты» ты у меня увидел? Я их вообще не приводил. Ты просто не вбрасывай, а говори что имеешь ввиду? З/п его откуда знаешь? Точно счас 70, а не тогда когда долярчик на полигоне под Ровно еще больше получал?