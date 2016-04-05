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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68126813681468156816>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То я чекаю від тебе підтверждення твоїх дописів про


ну май ти вже хоч трохи поваги до інших форумчан, по десятому кругу одне й теж торочиш, всю гілку заспамив. Вже кілька людей зауваження зробили, а ти знов своє.
А контертні питання (незручні) від інших ігнориш
Я вже декілька разів писав - конкретно тобі нічого підтведжувати не буду бо безтолку (нагадую спір на 1000 у.е. про магістратуру - від якого ти відморозився як зрозумів що протупив)
закінчуй цю писанину заради поваги до інших читачів

можна ж спокійно було вести діалог, поки "отці" з криками не втикнулись і все засрали
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:30

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії, повідомила російська служба виконання покарань.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cje9274xlyro
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:34

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:Через таких відірваних від реальності теоретиків як ви, дійсно країна може розвалитись
не преувеличивайте, есть чиновники, оставные силовики в 45 лет получающие пенсию, 700 тыс защитников кордонов с рб. Налоговые полиции и т.д. Все они получают некислые деньги, вот из-за них денег на оборону может и не хватить. Зеля ж добрый всем поназначал доплаты.
Бедняжка. Кот обычный мелкий хулиган. Максимум что может - насрать под дверью.


бо з таких потім виростають чергові божевільні фаріони, стрелкови та прочі "безуглі"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:34

з унікальними навиками копає окопи

https://dou.ua/forums/topic/47528/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:36

  Letusrock написав:
  pesikot написав:То я чекаю від тебе підтверждення твоїх дописів про


ну май ти вже хоч трохи поваги до інших форумчан, по десятому кругу одне й теж торочиш, всю гілку заспамив. Вже кілька людей зауваження зробили, а ти знов своє.

Вже кілька, це один ?

Тобто, підтверждення не буде. Ти збрехав. Визнавати це ти не хочешь

Заткни свою пельку тоді і краще мовчи - за розумного зійдешь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:39

  Ukrainian написав:Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії, повідомила російська служба виконання покарань.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cje9274xlyro

Ну що сказати .... він сам казав, про Крим, що не бутерброд, щоб туди сюди

от його самого туди і відправили
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:41

  Hotab написав:На 70к в месяц 2 внедорожника?
Норм, че там. Нивы?
ты прикольный. допустим есть у тебя 50куе. неважно откуда. ты купишь на них внедорожник если у тебя зарплата 12? а если зарплата 70?. Это другая модель потребления. У тебя все расчёты как будто кто то вчера родился а сегодня что-то купил. Были наверное сбережения, продал старое корыто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 16 лют, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:42

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії, повідомила російська служба виконання покарань.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cje9274xlyro

Ну що сказати .... він сам казав, про Крим, що не бутерброд, щоб туди сюди

от його самого туди і відправили

«Водочки нам, мы домой летим».
Звичайна собака рашистська.
«Никого не жалко никого..»
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:46

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії, повідомила російська служба виконання покарань.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cje9274xlyro

Ну що сказати .... він сам казав, про Крим, що не бутерброд, щоб туди сюди

от його самого туди і відправили

Толку от него?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:47

vitaliiangel ,

. У тебя все расчёты


Какие «все расчеты» ты у меня увидел? Я их вообще не приводил. Ты просто не вбрасывай, а говори что имеешь ввиду? З/п его откуда знаешь? Точно счас 70, а не тогда когда долярчик на полигоне под Ровно еще больше получал?
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