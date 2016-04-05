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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:49
Hotab написав:vitaliiangel
,
. У тебя все расчёты
Какие «все расчеты» ты у меня увидел? Я их вообще не приводил. Ты просто не вбрасывай, а говори что имеешь ввиду? З/п его откуда знаешь? Точно счас 70, а не тогда когда долярчик на полигоне под Ровно еще больше получал?
мы не 1й раз с тобой что-то считаем. Ранее ты мне доказывал, что з/п военных не хватит на квартиру. Потом появилась расшифровка кто берёт е-оселю. Там все верхние строчки - силовики. Ты тогда на эту расшифровку технично отморозился, типа что военные не покупают квартир ты и не говорил.
Hotab написав:
Какой-то ты теплично впечатлительный…
если у тебя проблемы с ЭИ это не делает тебя "умным" или "сильным". И кстати твои проблемы в общении тоже из-за ЭИ. Ты просто не понимаешь как то или иное слово действует на оппонента. Слово пацана -раскрученное словосочетание, все знают что оно означает. У меня есть 50 синонимов этим явлениям, которые на форуме будут понятны только мне. Я ими не пользуюсь, не потому что о них не знаю, а чтобы оставаться понятным.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 16 лют, 2024 18:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:51
pesikot написав:
Але чомусь, потихесенько так, на болотах лягают під Кітай ...
ну як тихесенько? сотні тисяч гектарів вже в оренду Китаю віддал пуйло на строк від 45-до 70 років.
не хочу бути вангою, але чекаю не те , що росія буде обмежена на сході рязанською і володимирською областями (і Татастан, і Удмурдія і Мордва будуть мати незалежні країни)-строк 10-12 років (а може навіть швидше)
8:25 хвилина
Китайці бажають повернути владівосток, який роіся вкрала 150 років тому
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:55
vitaliiangel
,
если у тебя проблемы с ЭИ э
Проблемы Виталик только у тебя. Остальные (кто жил в то время) просто посмотрели как оно было, вспомнили, и выsrали, забыв. Кто не жил, посмотрели и удивились с идиотов. У тебя каждый третий пост «ты слово пацана видел?». Что тебя там травмировало? Что тебя так тоже могли обплевать ? Могли. Но тебе повезло. Эпоху застал ты ребенком, а тех кто последовал (во всяких армиях) ты в жизни потом не встретил, так как в армиях не был. Все, выдохни. У нас такое возможно снова только с приходом кацапов. Но ты пока этого не понимаешь и не хочешь помогать обороне . Ничем.
Ранее ты мне доказывал, что з/п военных не хватит на квартиру
Конечно не хватит. А в кредит может любой взять, но что он будет делать если завтра инвалид, конец войны и другие варианты. Играют в рулетку многие. Выигрывают не все.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 16 лют, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:55
За всю Украину не скажу, но в Чернигове в начале 1990-х это всё сошло на нет
А вот в конце 1980-х, это я сам всё видел. Район на район и всё прочее
Ну и с ЧВВАУЛ всякая гопота пыталась драться ещё в начале 1980-х, но результат был один - получали звезды
Большее количество курсантов ЧВВАУЛ и их организованость, делали своё дело
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:56
prodigy написав: pesikot написав:
Але чомусь, потихесенько так, на болотах лягают під Кітай ...
ну як тихесенько? сотні тисяч гектарів вже в оренду Китаю віддал пуйло на строк від 45-до 70 років.
не хочу бути вангою, але чекаю не те , що росія буде обмежена на сході рязанською і володимирською областями (і Татастан, і Удмурдія і Мордва будуть мати незалежні країни)-строк 10-12 років (а може навіть швидше)
8:25 хвилина
Китайці бажають повернути владівосток, який роіся вкрала 150 років тому
то таки рпв і чекати 10-12 років (а може навіть швидше)
ви там визначіться, чи розпадеться чи відпочине і нападе (на НАТО чи куди)
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:59
pesikot
,
но в Чернигове в начале 1990-х это всё сошло на нет
Может путаю сроки, но вроде в начале были еще отрыжки «какой район?» «Красный мост». «А , он с красного моста 3.14зды ему». Но то было именно от тормозов застрявших.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:01
Hotab написав:pesikot
,
но в Чернигове в начале 1990-х это всё сошло на нет
Может путаю сроки, но вроде в начале были еще отрыжки «какой район?» «Красный мост». «А , он с красного моста 3.14зды ему». Но то было именно от тормозов застрявших.
то было от застрявших тормозов
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:02
Hotab написав: pesikot написав:
Ну що сказати .... він сам казав, про Крим, що не бутерброд, щоб туди сюди
от його самого туди і відправили
«Водочки нам, мы домой летим».
Звичайна собака рашистська.
«Никого не жалко никого..»
Навальный передумал насчет Крыма: хочет признать границы Украины 1991 года
Дословно: "Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос".
Детали: Навальный предлагает "оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ", а значит, "прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины".
"Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации", - говорится в принципах оппозиционера.
1)ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів, але якщо не можна уникнути, то наш президент чудово прокоментував вбивство в тюрмі засудженого політика.
2)навіть в травні 1945р союзники вимушені були спілкуватись з тими, хто мав повноваження підписати капітуляцію.
7 мая 1945 года, в 2:41 утра по центральноевропейскому времени начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта Альфред Йодль подписал документ о капитуляции Германии
по відношенню до Навального, вважаю не етичним дорікати політику якого ще не приняла земля...не на часі, бо дорікати можна живому але не мертвому.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:02
Hotab написав:
Но ты пока этого не понимаешь и не хочешь помогать обороне . Ничем.
почему тебя так тянет обсуждать меня а не мою точку зрения? потому что за буквами на экране ты не видишь человека. Деревянный солдафон с ограниченным опытом. То что в тебя плевали, мне очень жаль. Я действительно такого дна, как в том фильме не видел. Потому что везде создавал вокруг себя дружескую атмосферу. От которой тебя бы точно стошнило. Ты не умеешь ни общаться ни дружить.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:07
vitaliiangel
,
почему тебя так тянет обсуждать меня а не мою точку зрения
Ты на приколах? Ты - это и есть твоя точка зрения. Инфантильная и поверхностная.
То что в тебя плевали,
Это ты с чего взял? Я, как и ты, в слезах и соплях смотрел фильм, испытывая флешбэки душевных травм? Не было. Тогда о чем ты?
Я действительно такого дна, как в том фильме не видел.
Ты, имея сейчас полтос за спиной, в теплице вырос? Из дома до 25 лет не выпускали?
Ты не умеешь ни общаться ни дружить.
Смотря с кем. Сладких и инфантильных точно недолюбливаю.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 16 лют, 2024 19:10, всього редагувалось 2 разів.
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