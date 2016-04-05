Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:55



если у тебя проблемы с ЭИ э







Ранее ты мне доказывал, что з/п военных не хватит на квартиру





Проблемы Виталик только у тебя. Остальные (кто жил в то время) просто посмотрели как оно было, вспомнили, и выsrали, забыв. Кто не жил, посмотрели и удивились с идиотов. У тебя каждый третий пост «ты слово пацана видел?». Что тебя там травмировало? Что тебя так тоже могли обплевать ? Могли. Но тебе повезло. Эпоху застал ты ребенком, а тех кто последовал (во всяких армиях) ты в жизни потом не встретил, так как в армиях не был. Все, выдохни. У нас такое возможно снова только с приходом кацапов. Но ты пока этого не понимаешь и не хочешь помогать обороне . Ничем.Конечно не хватит. А в кредит может любой взять, но что он будет делать если завтра инвалид, конец войны и другие варианты. Играют в рулетку многие. Выигрывают не все.