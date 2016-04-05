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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:08
pesikot написав:
Вже кілька, це один ?
До двох рахувати не вмієш? Що вже казати до чотирьох чи до десяти...
По сабжу є що сказати, чи займаєшся трололізмом і далі?
042013 написав:pesikot
, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?
По суті нічого не говорите.
нагадаю допис бандерлога про реальний стан справ
Banderlog написав:
в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів
.
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.
Так шо ваші, строїтєль і кітпес, методички вже неактуальні, вилазьте зі своєї бульбашки і не дурманьте нарід.
budivelnik написав:
Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.
budivelnik написав:
Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..
В строїтєля все ще 50 млн військовозобов'язаних...
Letusrock написав:
навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.
песікот, виїхати з України громадянину від народження буде дуже складно з паспортом іншої держави - не кажучи вже про свій. ось це ми і з'ясували. І це не зрада, як тут волає бригадир, це так і є насправді.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:12
vitaliiangel написав:
Потому что везде создавал вокруг себя дружескую атмосферу
Это когда ты увольнял всех налево и направо, ради своего KPI ?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:18
042013
наведи докази, що я це писав, тоді продовжимо
БО "декілька" - це декілька, а не один.
Один - це не декілька, це один.
Математика першого класу
А ти забавний рашист, жалько скоро відпадешь
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:18
pesikot
,
ради своего KPI ?
ради своего недолюбленного ЧСВ)
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:25
prodigy написав:
ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів,
а я бы выразил соболезнования, человек может думать и говорить ерунду, а потом поумнеть. Это нормально. А то что режим путена убил успешного политика это трэш. По человечески мне очень неприятно. Конечно Навальный не единственная жертва путена, но это ничего не меняет. Он мог после отравления жить в Германии, но вернулся. Сам сделав этот выбор.
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