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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6813681468156816
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:08

  pesikot написав:Вже кілька, це один ?

До двох рахувати не вмієш? Що вже казати до чотирьох чи до десяти...


По сабжу є що сказати, чи займаєшся трололізмом і далі?

  042013 написав:pesikot, бусіфікації нема? Обмежень на виїзд нема? Татарови/Шурми/Єрмаки досі є?


По суті нічого не говорите.

нагадаю допис бандерлога про реальний стан справ
  Banderlog написав: в нас вже обмежених виставляють на позиції. Один з дуже поганим зором буркав , що його не можно через зір. Він рафінований ботанік був тут на блатній посаді і зара попав в розрахунок крупнокаліберного кулемету.
То той хто формує в нас внутрішні резерви , йому сказав.
Мені твого зору нахєр не надо . Мені надо щоб ти в тепляк одсвічував.
Вогонь будуть вести по тобі і ти прикриєш собою нормальних пацанів :lol: .
Хочеш роби хоч якусь корисну роботу відносно здалеку,
хочеш посадим ближче там нічого не треба робити лиш ждати.


Так шо ваші, строїтєль і кітпес, методички вже неактуальні, вилазьте зі своєї бульбашки і не дурманьте нарід.

  budivelnik написав:Треба мобілізувати 500 000 за наступних 12 місяців....
Навіть математично це один з 100 військовозобовязаних.

  budivelnik написав:Я так і написав
1 В бусики тягнуть 100
2 По приході в ТЦК з цієї 100 - 99 відпускають
3 Воювати йде 1..

В строїтєля все ще 50 млн військовозобов'язаних...

  Letusrock написав:навіть якщо ваших відбитків нема в базі (ніколи не отримували біометричні документи в Україні), але в паспорті іншої країни вказано місце народження Україна та/або людина з таким ПІБ і датою народження є в базі як громадянин то будуть спроби не випустити, а далі все залежить від самої людини і на яку зміну попала.

песікот, виїхати з України громадянину від народження буде дуже складно з паспортом іншої держави - не кажучи вже про свій. ось це ми і з'ясували. І це не зрада, як тут волає бригадир, це так і є насправді.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:12

  vitaliiangel написав: Потому что везде создавал вокруг себя дружескую атмосферу

Это когда ты увольнял всех налево и направо, ради своего KPI ?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:18

042013
наведи докази, що я це писав, тоді продовжимо :)

БО "декілька" - це декілька, а не один.
Один - це не декілька, це один.

Математика першого класу

А ти забавний рашист, жалько скоро відпадешь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:18

pesikot ,

ради своего KPI ?



ради своего недолюбленного ЧСВ)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:25

  prodigy написав:ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів,
а я бы выразил соболезнования, человек может думать и говорить ерунду, а потом поумнеть. Это нормально. А то что режим путена убил успешного политика это трэш. По человечески мне очень неприятно. Конечно Навальный не единственная жертва путена, но это ничего не меняет. Он мог после отравления жить в Германии, но вернулся. Сам сделав этот выбор.
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