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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:12
vitaliiangel написав:
Потому что везде создавал вокруг себя дружескую атмосферу
Это когда ты увольнял всех налево и направо, ради своего KPI ?
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pesikot
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:18
pesikot
,
ради своего KPI ?
ради своего недолюбленного ЧСВ)
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Hotab
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:25
prodigy написав:
ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів,
а я бы выразил соболезнования, человек может думать и говорить ерунду, а потом поумнеть. Это нормально. А то что режим путена убил успешного политика это трэш. По человечески мне очень неприятно. Конечно Навальный не единственная жертва путена, но это ничего не меняет. Он мог после отравления жить в Германии, но вернулся. Сам сделав этот выбор, вероятно понимая его перспективу.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:29
vitaliiangel написав: prodigy написав:
ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів,
а я бы выразил соболезнования, человек может думать и говорить ерунду, а потом поумнеть. Это нормально. А то что режим путена убил успешного политика это трэш. По человечески мне очень неприятно. Конечно Навальный не единственная жертва путена, но это ничего не меняет. Он мог после отравления жить в Германии, но вернулся. Сам сделав этот выбор.
в нас "навколо одні вороги", а не "ворог ворога є друг"
наслідки очевидні
Є ще інша притча:Летел-летел воробей зимой и замерз. Упал он на землю, и стало ему уже совсем плохо. Тут мимо проходила корова и насрала на воробья. Воробей ожил, встрепенулся, стал радоваться, а тут мимо проходила кошка, увидела воробья и съела.
Мораль: не тот враг тебе, кто тебя обосрал, и не тот друг тебе, кто тебя из дерьма вытащил.
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flyman
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:37
flyman видеть в каждом врага девиация. первазивная модель необоснованного недоверия и подозрительности к другим = параноидальное расстройство
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:43
vitaliiangel написав:flyman
видеть в каждом врага девиация. первазивная модель необоснованного недоверия и подозрительности к другим = параноидальное расстройство
Зима, мороз, снег идет, вьюга. На улице стоит девочка в летнем платьице… Ее спрашивают:
– Девочка, ты почему так одета? Ведь зима на улице…
Девочка:
– Вы что?! Сейчас лето!..
– Девочка, какое лето?! Ты вокруг посмотри: снег, мороз, ветер…
Девочка:
– М-да… (задумчиво)… Вот такое фиговое лето…
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flyman
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:46
vitaliiangel
видеть в каждом врага девиация.
Витос, ты и так не шибко умным выглядишь, но когда еще пробуешь умничать…
Как та «Айгуль» в наболевшем тебе фильме: пока под хвост не получишь - ума не наберешься, Карнеги ты наш мамкин. Создающий ауру доброты вокруг себя. Ты, добряк, воинам помоги, отказавшись от лишнего куска форели в пользу Мавика. А то придут настоящие добряки учить тебя дружить. И твоей нежной душевной организации, млеющей от фильма «СП» , может быть очень непросто.
Будешь ты несчастным героем сразу двух фильмов «Афганский излом» и «Беспререл» (1989)
Времени у тебя много, травмируй просмотром еще раз свою нежную душу, может что-то поймешь.
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Hotab
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:02
Hotab написав:vitaliiangel
видеть в каждом врага девиация.
Витос, ты и так не шибко умным выглядишь, но когда еще пробуешь умничать…
Как та «Айгуль» в наболевшем тебе фильме: пока под хвост не получишь - ума не наберешься, Карнеги ты наш мамкин. Создающий ауру доброты вокруг себя. Ты, добряк, воинам помоги, отказавшись от лишнего куска форели в пользу Мавика. А то придут настоящие добряки учить тебя дружить. И твоей нежной душевной организации, млеющей от фильма «СП» , может быть очень непросто.
Будешь ты несчастным героем сразу двух фильмов «Афганский излом» и «Беспререл» (1989)
Времени у тебя много, травмируй просмотром еще раз свою нежную душу, может что-то поймешь.
Ітогі 2023:
Подрался с хулиганами: я ударил – 1 раз, они ударили меня – 28 раз (я победил! Они убежали, а я остался на земле).
Изменял жене – 5 раз: с соседкой по даче – 2 раза, с коллегой по работе – 2 раза, со случайной знакомой – 1 раз (все 5 раз – мысленно).
Плани 2024:
Дай Бог, чтоб следующий был не хуже.
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flyman
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:19
Шановні форумчани, трохи розбавлю Ваш вечір
Пропоную до обговорення Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах? На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків? Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають? Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки? Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Осилити всі питання зможете? Але давайте, будь ласка, без срачу! Конструктив.
Всім гарного та мирного вечора!
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Ірина_
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:23
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, трохи розбавлю Ваш вечір
Пропоную до обговорення Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах? На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків? Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на вашу думку його витрачають? Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки? Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Осилити всі питання зможете? Але давайте, будь ласка, без срачу! Конструктив.
Всім гарного та мирного вечора!
Бронь для тих, на кому тримається економіка - то правильно. І ще треба до них додати тих хто платить податки. Наприклад, не менше 7000 грн на місяць.
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Investor_K
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