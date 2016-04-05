Всіх хто кровосіяє з бюджету зняти бронь і відправити "відсвічувати в теплік"?
ППС з вулиць та слідака з ними разом відсвічувати в «теплік», а рібятня з борщагівського спортзалу в підвал нахалбуду питати, де закопав сіньор без сітківки свої статки. Ну і на лічильник , звичайно. Щоб розумів, хто тут хазяїн життя «слово пацана видел?» (с)
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лют, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Так, абсолютно справедливо. Якщо вузькоспеціалізованих фахівців не забронювати, то можемо втратити певні галузі чи їх значну частину. Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання? Так, тому що тут теж є особливості. Міське населення значно відрізняється від сільського за освітою, станом здоров’я, зайнятістю тощо. На що витрачається міжнародна допомога? Міжнародна допомога має витрачатися за призначенням: є допомога на відновлення, є допомога на виплати біженцям і т.д. Коли надається міжнародна допомога, то завжди вказується її призначення. Не буває «ось вам гроші просто так». Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на вашу думку його витрачають? Є відповідні законодавчі акти, де все це розписано. Ось тут детально: https://buhplatforma.com.ua/article/7401-vyskoviy-zbr Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки? Чому ні, якщо вони не заброньовані? Ще краще відшукати тих 950 тисяч, про яких Наталуха каже, що «відомо, що ніде не працюють, але знаходяться в Україні». Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Негативне. Яке рішення ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою? Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду). Також має бути враховано, якщо людина працювала за кордоном ще до лютого 2022 або студент вступив до вишу за кордоном, а потім повернувся в Україну і таке інше, не треба всіх під одну гребінку.