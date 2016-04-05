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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 681368146815681668176818>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:37

Забув, чушпан?

flyman ,

Всіх хто кровосіяє з бюджету зняти бронь і відправити "відсвічувати в теплік"?


ППС з вулиць та слідака з ними разом відсвічувати в «теплік», а рібятня з борщагівського спортзалу в підвал нахалбуду питати, де закопав сіньор без сітківки свої статки. Ну і на лічильник , звичайно. Щоб розумів, хто тут хазяїн життя
«слово пацана видел?» (с)
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лют, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:46


23 хвилина - чітко і ясно, хто винен, що не запрацював ленд-ліз.
Думай-те.
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  Investor_K написав:Бронь для тих, на кому тримається економіка - то правильно. І ще треба до них додати тих хто платить податки. Наприклад, не менше 7000 грн на місяць.


всех дворников на фронт - директоров на бронь?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:52

flyman ,
Друга бородата старперовська шутєйка за годину. Серйозно? За три тижні (тоталі) в бані ти не знайшов свіжого йумара?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:56

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, трохи розбавлю Ваш вечір :oops:

Пропоную до обговорення
Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації

Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?
Так, абсолютно справедливо. Якщо вузькоспеціалізованих фахівців не забронювати, то можемо втратити певні галузі чи їх значну частину.
Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання?
Так, тому що тут теж є особливості. Міське населення значно відрізняється від сільського за освітою, станом здоров’я, зайнятістю тощо.
На що витрачається міжнародна допомога?
Міжнародна допомога має витрачатися за призначенням: є допомога на відновлення, є допомога на виплати біженцям і т.д. Коли надається міжнародна допомога, то завжди вказується її призначення. Не буває «ось вам гроші просто так».
Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на вашу думку його витрачають?
Є відповідні законодавчі акти, де все це розписано. Ось тут детально: https://buhplatforma.com.ua/article/7401-vyskoviy-zbr
Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки?
Чому ні, якщо вони не заброньовані? Ще краще відшукати тих 950 тисяч, про яких Наталуха каже, що «відомо, що ніде не працюють, але знаходяться в Україні».
Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації?
Негативне.
Яке рішення ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду). Також має бути враховано, якщо людина працювала за кордоном ще до лютого 2022 або студент вступив до вишу за кордоном, а потім повернувся в Україну і таке інше, не треба всіх під одну гребінку.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:04

  Hotab написав:feecold ,

Точка зору визначається місцем сидіння


В чт буду в Україні, перевіримо зміну моєї точки зору на вашу.

Очевидна реальність свідчить, що це демагогія.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:04

  Hotab написав:flyman ,
Друга бородата старперовська шутєйка за годину. Серйозно? За три тижні (тоталі) в бані ти не знайшов свіжого йумара?

Відповідь була на пост Ірини щодо доцільності бронювання за податки, власне пропозиція зняти бронь із бюджетників/держслужбовців, так як вони бюджет не наповнюють.

От яким боком твої зауваження щодо "слово пацана"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 лют, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:04

  vitaliiangel написав:flyman видеть в каждом врага девиация. первазивная модель необоснованного недоверия и подозрительности к другим = параноидальное расстройство



Очень ИЗВИНЯЮСЬ .

Девиация -отступление от постоянной составляющей .
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:05

feecold ,

Очевидна реальність свідчить, що це демагогія.


Треба б трохи конкретики. Кому очевидна? Яка сама для вас реальність?
Що саме демагогія?


От яким боком твої зауваження щодо "слово пацана"?


В любой непонятной ситуации спрашивай «ты слово пацана видел?» (Витос)
Тобі як ідея , щоб до тебе по будням приходили з паяльником, а на вихідних з утюгам? Це ж твоя ідея «всіх кровосісь на фронт»?
Про гіпотетичну пожежу і хто приїде її тушити в підвалі нахалбуду я тебе не питаю, ти віриш що то у когось іншого буває, у тебе ніколи.


Відповідь була на пост Ірини


Але цитуєш ти мене. Сітківка зовсім «всьо»?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лют, 2024 21:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:06

всі так всі

  fler написав:Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).

А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?
Це що якась особлива каста? Вищий сорт?
Дітей, якщо що, виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.
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