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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:08
flyman написав: fler написав:
Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).
А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?
А дітей виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.
Флай, детьми вообще удобно прекрываться. Дерзайте вместо Макаренко )))
И определитесь уже с стм, она идеальный ночной рептилоид или таки отсвечивает в теплик )))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:10
stm написав: flyman написав: fler написав:
Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).
А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?
А дітей виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.
Флай, детьми вообще удобно прекрываться. Дерзайте вместо Макаренко )))
И определитесь уже с стм, она идеальный ночной рептилоид или таки отсвечивает в теплик )))
найкраще теорію перевірити практикою, відсвічує чи не відсвічує, окоп покаже, тільки стм не може визначитися, чи виконує вона 65 ст. Конституції, чи чекає на "ромашку" із бурятами
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 лют, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:14
flyman написав:
найкраще теорію перевірити практикою, відсвічує чи не відсвічує, окоп покаже, тільки стм не може визначитися, чи виконує вона 65 ст. Конституції
Абсолютно, но не достаточно. Но нигде не нарушаю законодательство.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:14
Investor_K написав: Ірина_ написав:
Шановні форумчани, трохи розбавлю Ваш вечір
Пропоную до обговорення Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах? На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків? Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на вашу думку його витрачають? Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки? Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Осилити всі питання зможете? Але давайте, будь ласка, без срачу! Конструктив.
Всім гарного та мирного вечора!
Бронь для тих, на кому тримається економіка - то правильно. І ще треба до них додати тих хто платить податки. Наприклад, не менше 7000 грн на місяць.
1 Самі поняття треба уточнити
бронювання категорій чи людей?
Навіщо в алгоритмі складності? Щоб створити бардак?
Якщо рішення- добровільний внесок в 20 000 грн(наприклад) - то яка різниця працівник якої галузі/категорії - цей внесок сплатить?
2 Якщо переходимо до терміну - людей... то його потрібно розширити і на тих , хто
Добровільно внесе за себе 20000 , навіть у випадку коли він знаходиться за кордоном..і цей внесок декриміналізує його виїзд і легалізує його становище після війни...
Як на мене за кордоном легше заробити додаткових 20000..а тому думаю що якраз в тому 1-2 млн військовозобовязаних які виїхали і не стали на облік ТЦК - буде точно більше 100 000 - 200 000 бажаючих себе легалізувати
100(200) 000 *12 місяців *20 000 = 24-48млрд грн/рік
3 Серед тих хто зараз знаходиться в Україні..приблизно 5 млн військовозобовязаних - знайдеться також десь 100 000 тих хто захоче/зможе вносити цей внесок
При цьому цікава деталька
З тих 5 млн - реально будуть визнані годними ВЛК не більше 3 млн...але поки ВЛК не пройшов-визнають/не визнають - не відомо , тому з 100 000 бажаючих - десь 40 000 буде з тих 2 млн якіб все одно не призивались.
Таким чином Уряд може розраховувати на 48-72 млррд/грн в рік і при цьому реально втратить тільки 60 000 потенційно годних.
ПС
Якщо когось зацікавить- далі можна порівняти два законопроекти
Один про підвищення ПДФО який принесе 14 млрд( і створить негатив в 120 000 платників з високими зарплатами)
З варіантом 60 000 заплатили по 20000 в місяць і Уряд отримає - 60 000 задоволених і тих самих 14 млрд
ППС
те що такий нездара як гетьманцев почне розповідати що це внесе роздрай в лехторат..то можу кинути підказку як це нівелювати..
Виходить на зомбоящик черчіль сучасності і робить наступну заявкуМною особисто прийняте рішення, яке дозволить оплатити зарплату для 15000 нових бійців ЗСУ , за рахунок благодійних внесків від 60000 меценатів, яскравих представників Українського Бізнесу, які в цей важкий для бізнесу час вишукали необхідні кошти...
Я надіюсь що цей приклад дасть поштовх і іншим представникам працюючої України...
А далі все просто
безугла/арахамія/обдристович/подоляка/єрмака - переконають що це правильно і необхідно..
73% схавали що їх не треба було попереджати що насувається війна..
то невже вони не схавають таку дрібничку..
Тим більше бажаючих поділити 42-74 млрд - греблю гати , тільки поки що ділити нічого.
Тому особисто я вважаю що так як подібний Законопроект вигідний як владі так і можливим платникам - то він буде прийнятий.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:16
stm написав: flyman написав:
найкраще теорію перевірити практикою, відсвічує чи не відсвічує, окоп покаже, тільки стм не може визначитися, чи виконує вона 65 ст. Конституції
Абсолютно, но не достаточно. Но нигде не нарушаю законодательство.
Тут не суд, можете не виправдовуватися. Вас не звинувачують. Звертаються до виконання почесного обов"язку (не подружнього: голова болить - з"їж таблетку).
Це ви можете з детроєдом морочитися.
Тут чітко. Так або ні.
Або труси або хрестик.
Або "відсвічувати в тєпліку" або "ромашка" з бурятами.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 лют, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:20
Пішла зачистка
Є надія, що до початку літа москалям буде не до нас.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:20
flyman написав: stm написав: flyman написав:
найкраще теорію перевірити практикою, відсвічує чи не відсвічує, окоп покаже, тільки стм не може визначитися, чи виконує вона 65 ст. Конституції
Абсолютно, но не достаточно. Но нигде не нарушаю законодательство.
Тут не суд, можете не виправдовуватися. Вас не звинувачують. Звертаються до виконання почесного обов"язку (не подружнього: голова болить - з"їж таблетку).
Мне не нужно оправдываться это внутреннее, что бы ты не делал до окончания войны этого недостаточно, не переживайте. Я просто констатировала, что так дрожать или прикрываться женщинами/детьми я бы не смогла, каждый день такие мучения подвластны не каждому человеку.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:21
В Москве задерживают всех, кто пытается возложить цветы к Соловецкому камню в память о Навальном
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:23
stm написав: flyman написав: stm написав:
Абсолютно, но не достаточно. Но нигде не нарушаю законодательство.
Тут не суд, можете не виправдовуватися. Вас не звинувачують. Звертаються до виконання почесного обов"язку (не подружнього: голова болить - з"їж таблетку).
Мне не нужно оправдываться это внутреннее, что бы ты не делал до окончания войны этого недостаточно, не переживайте. Я просто констатировала, что так дрожать или прикрываться женщинами/детьми я бы не смогла, каждый день такие мучения подвластны не каждому человеку.
стм, перед Всевишнім не виправдаєтеся, і 15 цнотливих хлопців у Валгалі Вас не зустріне, самі розумієте чому.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:25
vitaliiangel написав:
В Москве задерживают всех, кто пытается возложить цветы к Соловецкому камню в память о Навальном
Так це ж наша стара рубрика «в Мелитополе тоже живут, и квартиры стали даже дароже». Не?
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