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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6815681668176818>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:26

если ты не нужен семье - то никому не нужен

61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

https://inforesist.org/ua/vijskovij-yakij-projshov-garyachi-tochki-teper-otrimue-300-grn-i-prosit-groshi-na-hlib-ta-liki-v-perehodi/
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:32

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:В Москве задерживают всех, кто пытается возложить цветы к Соловецкому камню в память о Навальном

Так це ж наша стара рубрика «в Мелитополе тоже живут, и квартиры стали даже дароже». Не?


думаю, в аналогічній ситуації у нас будуть просто видавати листи щастя. так що ви дивитесь у майбутнє
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:35

  mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

https://inforesist.org/ua/vijskovij-yakij-projshov-garyachi-tochki-teper-otrimue-300-grn-i-prosit-groshi-na-hlib-ta-liki-v-perehodi/


дуже гарно. але що ви хочете - захищати батьківщину - то почесний обов'язок. які гроші? це вдячність держави, якщо ти раптово вижив
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:37

  adeges написав:
  mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

https://inforesist.org/ua/vijskovij-yakij-projshov-garyachi-tochki-teper-otrimue-300-grn-i-prosit-groshi-na-hlib-ta-liki-v-perehodi/


дуже гарно. але що ви хочете - захищати батьківщину - то почесний обов'язок. які гроші? це вдячність держави, якщо ти раптово вижив

фріз писав, що в 55 йому як УБД оформили пенсію,
https://novoguyvynske-miskrada.gov.ua/news/1698404336/
"однак для цього необхідно мати страховий стаж не менше 25 років",

наскільки в темі, ще є варіант отримати "соціальну" 2100 ПФ, якщо не досягнуто пенсійного віку ... тільки колишній воєнкомат він ще СП (соціальна підтримка)

або журналіста "трошки того вчений", або там не вся легенда
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:48

  flyman написав:
  adeges написав:
  mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

https://inforesist.org/ua/vijskovij-yakij-projshov-garyachi-tochki-teper-otrimue-300-grn-i-prosit-groshi-na-hlib-ta-liki-v-perehodi/


дуже гарно. але що ви хочете - захищати батьківщину - то почесний обов'язок. які гроші? це вдячність держави, якщо ти раптово вижив

фріз писав, що в 55 йому як УБД оформили пенсію,
https://novoguyvynske-miskrada.gov.ua/news/1698404336/
"однак для цього необхідно мати страховий стаж не менше 25 років",

наскільки в темі, ще є варіант отримати "соціальну" 2100 ПФ, якщо не досягнуто пенсійного віку ... тільки колишній воєнкомат він ще СП (соціальна підтримка)

або журналіста "трошки того вчений", або там не вся легенда


якщо людина померла, то це 15 млн, якщо вижила і стала інвалідом - то 300 грн. трохи дивно, нє?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:49

  adeges написав:якщо людина померла, то це 15 млн, якщо вижила і стала інвалідом - то 300 грн. трохи дивно, нє?

якась булева алгебра

Функція алгебри логіки – це рівність, у лівій частині якої стоїть булева змінна, а у правій – логічний вираз. Отже, функція алгебри логіки визначається формулою ...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 лют, 2024 21:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:50

  adeges написав:дуже гарно. але що ви хочете - захищати батьківщину - то почесний обов'язок. які гроші? це вдячність держави, якщо ти раптово вижив
после войны выстрелит безработица, млн мужиков вернутся с фронта и дай Бог чтобы их не выкинули на помойку. Сейчас думают как побольше набрать, рано или поздно маятник качнется в другую сторону.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:53

  vitaliiangel написав:
  adeges написав:дуже гарно. але що ви хочете - захищати батьківщину - то почесний обов'язок. які гроші? це вдячність держави, якщо ти раптово вижив
после войны выстрелит безработица, млн мужиков вернутся с фронта и дай Бог чтобы их не выкинули на помойку. Сейчас думают как побольше набрать, рано или поздно маятник качнется в другую сторону.


обмірковують рішення: з помийки прийшов, на помийку вернувся - ніхто нікому нічого не винен (броні нема - не засейвився на левелі)

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, трохи розбавлю Ваш вечір :oops:

Пропоную до обговорення
Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації

Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах? На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків? Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають? Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки? Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?

Осилити всі питання зможете? Але давайте, будь ласка, без срачу! Конструктив.

Всім гарного та мирного вечора!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:00

:oops:
  flyman написав:
  fler написав:Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).

А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?
Це що якась особлива каста? Вищий сорт?
Дітей, якщо що, виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.

Флай прекращайте. Я звичайно хотів Вас впєчатліть , но не настільки. Да щас в нас важко. В нас осталось половина. Трохи менше. Но ми в задниці. Є правда місця гірші. Но є і кращі. І ще мене забрали в 22 в середині листопада. Перед новим роком попав в бригаду. Потом формування. Місяць натаскували в німеччині в горах баварії в казармах пруського короля потом на найбільшій базі сша в європі. Потом ще місяць в черкаській області. І тільки в першій декаді травня нас занесло рвати фронт. І..
Більш менш люди розсілись ро місцях. Ми не пили. Крім долбодятлів. лічно я не тошо рвався, но хотів прикластись по максимальному кпд.
Да дохєра часу я жив як в совєцькому санаторії для пенсіонерів. І ще я міг цей час провести ефективніше та більше підготовитись... в мене тупо не вистачає нервів і здоровя. 43 це не 20. І я добре сохранився. І здоровя кінське. Не ліковане. Уколів до армії то лиш прививки і один раз при апендициті зуби лічив без наркозу :lol: і ще я нацист зі стажом, спортсмен і ото таке все... пласт, молодіжні лагеря унсо...
іще я бойовий гопаківець ручкався з самим Верховним Вчителем :lol:
да, щас на таблетках
тиск, кашель понос,
пю заспокійливі, і снотворні...
іще мене главне начальство тримає за іммбіціла . Да, дають грамотки і медальки, но це навєрно лиш пітверджує версію про імбіціла... до того як попав на фронт я моментами думав, що вони праві :D і ще вершки в армії не дибіли, просто вони мутять свої тєми.
А да, за врємя тут я пару раз бачив
зєлю на відстані прижка з розбєгу :lol: ,
здоровався з залужним й іще з штук 5 генералів.
І пару депутатів, останній бувший голова верховної зради. Я як імбіціл форест гамп.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:05

adeges ,

аналогічній ситуації у нас


Щось я заплутався. Допоможіть.
Ви 10 років живете в West LA, про яких «нас» мова?
Hotab
 
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