Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:00

flyman написав: fler написав: Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду). Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).

А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?

Це що якась особлива каста? Вищий сорт?

Дітей, якщо що, виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка. А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?Це що якась особлива каста? Вищий сорт?Дітей, якщо що, виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.

Флай прекращайте. Я звичайно хотів Вас впєчатліть , но не настільки. Да щас в нас важко. В нас осталось половина. Трохи менше. Но ми в задниці. Є правда місця гірші. Но є і кращі. І ще мене забрали в 22 в середині листопада. Перед новим роком попав в бригаду. Потом формування. Місяць натаскували в німеччині в горах баварії в казармах пруського короля потом на найбільшій базі сша в європі. Потом ще місяць в черкаській області. І тільки в першій декаді травня нас занесло рвати фронт. І..Більш менш люди розсілись ро місцях. Ми не пили. Крім долбодятлів. лічно я не тошо рвався, но хотів прикластись по максимальному кпд.Да дохєра часу я жив як в совєцькому санаторії для пенсіонерів. І ще я міг цей час провести ефективніше та більше підготовитись... в мене тупо не вистачає нервів і здоровя. 43 це не 20. І я добре сохранився. І здоровя кінське. Не ліковане. Уколів до армії то лиш прививки і один раз при апендициті зуби лічив без наркозуі ще я нацист зі стажом, спортсмен і ото таке все... пласт, молодіжні лагеря унсо...іще я бойовий гопаківець ручкався з самим Верховним Вчителемда, щас на таблеткахтиск, кашель понос,пю заспокійливі, і снотворні...іще мене главне начальство тримає за іммбіціла . Да, дають грамотки і медальки, но це навєрно лиш пітверджує версію про імбіціла... до того як попав на фронт я моментами думав, що вони правіі ще вершки в армії не дибіли, просто вони мутять свої тєми.А да, за врємя тут я пару раз бачивзєлю на відстані прижка з розбєгуздоровався з залужним й іще з штук 5 генералів.І пару депутатів, останній бувший голова верховної зради. Я як імбіціл форест гамп.