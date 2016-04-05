61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
mephala написав:61-річний Віталій Лашевич вижив на фронті, пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні, а тепер змушений стояти в переході з простягнутою рукою — просити гроші на ліки та виживання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах? На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків? Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають? Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки? Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації? Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Осилити всі питання зможете? Але давайте, будь ласка, без срачу! Конструктив.
fler написав:Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).
А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"? Це що якась особлива каста? Вищий сорт? Дітей, якщо що, виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.
Флай прекращайте. Я звичайно хотів Вас впєчатліть , но не настільки. Да щас в нас важко. В нас осталось половина. Трохи менше. Но ми в задниці. Є правда місця гірші. Но є і кращі. І ще мене забрали в 22 в середині листопада. Перед новим роком попав в бригаду. Потом формування. Місяць натаскували в німеччині в горах баварії в казармах пруського короля потом на найбільшій базі сша в європі. Потом ще місяць в черкаській області. І тільки в першій декаді травня нас занесло рвати фронт. І.. Більш менш люди розсілись ро місцях. Ми не пили. Крім долбодятлів. лічно я не тошо рвався, но хотів прикластись по максимальному кпд. Да дохєра часу я жив як в совєцькому санаторії для пенсіонерів. І ще я міг цей час провести ефективніше та більше підготовитись... в мене тупо не вистачає нервів і здоровя. 43 це не 20. І я добре сохранився. І здоровя кінське. Не ліковане. Уколів до армії то лиш прививки і один раз при апендициті зуби лічив без наркозу і ще я нацист зі стажом, спортсмен і ото таке все... пласт, молодіжні лагеря унсо... іще я бойовий гопаківець ручкався з самим Верховним Вчителем да, щас на таблетках тиск, кашель понос, пю заспокійливі, і снотворні... іще мене главне начальство тримає за іммбіціла . Да, дають грамотки і медальки, но це навєрно лиш пітверджує версію про імбіціла... до того як попав на фронт я моментами думав, що вони праві і ще вершки в армії не дибіли, просто вони мутять свої тєми. А да, за врємя тут я пару раз бачив зєлю на відстані прижка з розбєгу , здоровався з залужним й іще з штук 5 генералів. І пару депутатів, останній бувший голова верховної зради. Я як імбіціл форест гамп.