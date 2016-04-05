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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:14
Banderlog написав:
:oops:
flyman написав: fler написав:
Тут має бути диференційований підхід. Одне діло – жінки з дітьми, а інше – М27-60(на момент виїзду).
А що жінки не можуть "відвічувати в тепліку"?
Це що якась особлива каста? Вищий сорт?
Дітей, якщо що, виховає держава справжніми захисниками/захисницями краще Макаренка.
Флай прекращайте. Я звичайно хотів Вас впєчатліть , но не настільки. Да щас в нас важко. В нас осталось половина. Трохи менше. Но ми в задниці. Є правда місця гірші. Но є і кращі. І ще мене забрали в 22 в середині листопада. Перед новим роком попав в бригаду. Потом формування. Місяць натаскували в німеччині в горах баварії в казармах пруського короля потом на найбільшій базі сша в європі. Потом ще місяць в черкаській області. І тільки в першій декаді травня нас занесло рвати фронт. І..
Більш менш люди розсілись ро місцях. Ми не пили. Крім долбодятлів. лічно я не тошо рвався, но хотів прикластись по максимальному кпд.
Да дохєра часу я жив як в совєцькому санаторії для пенсіонерів. І ще я міг цей час провести ефективніше та більше підготовитись... в мене тупо не вистачає нервів і здоровя. 43 це не 20. І я добре сохранився. І здоровя кінське. Не ліковане. Уколів до армії то лиш прививки і один раз при апендициті зуби лічив без наркозу
і ще я нацист зі стажом, спортсмен і ото таке все... пласт, молодіжні лагеря унсо...
іще я бойовий гопаківець ручкався з самим Верховним Вчителем
да, щас на таблетках
тиск, кашель понос,
пю заспокійливі, і снотворні...
іще мене главне начальство тримає за іммбіціла . Да, дають грамотки і медальки, но це навєрно лиш пітверджує версію про імбіціла... до того як попав на фронт я моментами думав, що вони праві
і ще вершки в армії не дибіли, просто вони мутять свої тєми.
А да, за врємя тут я пару раз бачив
зєлю на відстані прижка з розбєгу
,
здоровався з залужним й іще з штук 5 генералів.
І пару депутатів, останній бувший голова верховної зради. Я як імбіціл форест гамп.
Ви не замислювалися про "The Maze Runner" (і його продовження). Є певні схеми і правила, але треба зрозуміти, тоді як бонус новий рівень. Так що не впєчатілся, агітую в тіму стм і флер. Надіюсь при прибутті на крапку згадають справжнє ім"я. Будуть вокерші.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 лют, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:14
Під час одного з виходів з позицій декілька наших бійців потрапили в полон: Тарнавський про ситуацію в Авдіївці станом на 21:00
а тем временем
Літак Зеленського на шляху до Франції супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:16
Hotab написав:adeges
,
аналогічній ситуації у нас
Щось я заплутався. Допоможіть.
Ви 10 років живете в West LA, про яких «нас» мова?
дійсно заплутались. не живу
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:36
flyman написав:
Ви не замислювалися про "The Maze Runner" (і його продовження). Є певні схеми і правила, але треба зрозуміти, тоді як бонус новий рівень. Так що не впєчатілся, агітую в тіму стм і флер. Надіюсь при прибутті на крапку згадають справжнє ім"я. Будуть вокерші.
які ще вокерші?
На наступному рівні сад з незайманими райськими гуріями:lol:
Невже ви в дитинстві не мріяли стати піратом, чи рицарем ? Бросайте самокат і качєлі. Визнайте що ні пару лишніх доларів ні ікра вже не гріють... пора зіграти по справжньому , плащ капітана Блада і маска зорро жде вас за порогом тцк....
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