Додано: Суб 17 лют, 2024 00:09

1 Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?

Так, але необхідно зберігати певний баланс, щоб кожен послужив і вмів воювати.



2 Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах?

Тут усі повинні бути рівні. Але державі якось треба найти вирішення проблеми щодо скорочення сільського населення. Запровадити програми, щоб села почали оживати.



3 На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків?

На підтримку населення. Допомога може бути направлена на певні категорії населення, так і підтримку органів населенного пункту (наприклад, допомога водоканалу з певними засобами для подачі й очищення води, щоб можна населення забезпечити чистою водою тощо).

Є випадки, коли міжнародна допомога використовується не за призначення. Це слід виявляти й не допускати цього.



4 Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають?

Не цікавився. Додаткова підтримка армії.



5 Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки?

Усі повинні бути рівними. Усі повинні навчитися воювати. Можливо, зараз йому слід надати відстрчоку/бронь, щоб він міг підтримати бюджет. Але згодом, він повинен нести службу серед інших. У противному випадку це буде схоже на касти.

Зазвичай вище керівництво малює собі великі зарплати, а залишок розподіляє серед інших робітників...



6 Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації?

Якщо людина покинула країну незаконно, то негативно.



7 Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?

Тут важко сказати. Якщо людина покинула країну у важку для країни годину, то вона повинна було розпрощатися з усім, що є тут. Навіщо такі люди країні?



ps Я б ще наказував тих осіб, які можуть оплатити комунальні послуги, але навмисно цього не роблять.