Під час одного з виходів з позицій декілька наших бійців потрапили в полон: Тарнавський про ситуацію в Авдіївці станом на 21:00
а тем временем
Літак Зеленського на шляху до Франції супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Під час одного з виходів з позицій декілька наших бійців потрапили в полон: Тарнавський про ситуацію в Авдіївці станом на 21:00
а тем временем
Літак Зеленського на шляху до Франції супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:16
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:36
які ще вокерші?
На наступному рівні сад з незайманими райськими гуріями:lol:
Невже ви в дитинстві не мріяли стати піратом, чи рицарем ? Бросайте самокат і качєлі. Визнайте що ні пару лишніх доларів ні ікра вже не гріють... пора зіграти по справжньому , плащ капітана Блада і маска зорро жде вас за порогом тцк....
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:57
adeges ,
«Потому что нельзя это жизнью назвать»))
Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:00
Хто стається вівцею, того стрижуть. Деталі в ПП
Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:10
1. Вы ошибаетесь насчёт моей "любви сравнивать с СССР".
2. Я не состою ни в каких партиях, в т.ч. и в "слуге народа". Какие вопросы ко мне по их поведению?
Партий у нас просто нет. А то, что есть, это не партии, а... не буду называть.
А если я доказываю, что на Зеленского напрасно катят бочку и при любом другом (а конкретно при Порошенко) лучше не было бы, а, возможно, было бы и хуже, то это только лично о Зеленском, а не о партии, созданной за пару дней.
3. А Ваше замечание насчёт "райком закрьіт - все ушли на фронт" свидетельствует только о том, что у коммунистов того времени были некоторые достоинства, которых лишены члены современных партий. И не только члены.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:21
во время "ВОВ" полицаи на 30-50%% состояли из бывших советских: чиновников, милиционеров/нквд-шников, и как ни не верится, но - партийных работников
А , например, многие бывшие члены компартии Германии потом доблестно служили в Вермахте, некоторые - в СС и Гестапо
"Не все коммунисты одинаково "полезны"
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 лют, 2024 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:24
Дякую за реакцію. Чомусь тільки Ви відгукнулися. Інші зробили вигляд, що не зобачили. Хоча тих же "партій яких просто нема" є у ВРУ і міськрадах.
Додано: Суб 17 лют, 2024 00:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?
Так, але необхідно зберігати певний баланс, щоб кожен послужив і вмів воювати.
2 Чи справедливим є розподіл суспільства на сільське та міське населення під час бронювання, оскільки чисельність сільського населення й без того невпинно знижується, а підприємства, чиї працівники отримуватимуть бронь - розміщені, переважно, в містах?
Тут усі повинні бути рівні. Але державі якось треба найти вирішення проблеми щодо скорочення сільського населення. Запровадити програми, щоб села почали оживати.
3 На що витрачається міжнародна допомога, оскільки виплати для військовослужбовців нараховують з отриманих з українців податків?
На підтримку населення. Допомога може бути направлена на певні категорії населення, так і підтримку органів населенного пункту (наприклад, допомога водоканалу з певними засобами для подачі й очищення води, щоб можна населення забезпечити чистою водою тощо).
Є випадки, коли міжнародна допомога використовується не за призначення. Це слід виявляти й не допускати цього.
4 Що Ви знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають?
Не цікавився. Додаткова підтримка армії.
5 Чи справедливе рішення керівництва Держави, мобілізовувати людей, які не здатні платити великі податки?
Усі повинні бути рівними. Усі повинні навчитися воювати. Можливо, зараз йому слід надати відстрчоку/бронь, щоб він міг підтримати бюджет. Але згодом, він повинен нести службу серед інших. У противному випадку це буде схоже на касти.
Зазвичай вище керівництво малює собі великі зарплати, а залишок розподіляє серед інших робітників...
6 Яке Ваше ставлення до людей, які покинули територію України щоб уникнути мобілізації?
Якщо людина покинула країну незаконно, то негативно.
7 Яке рішення Ви б ухвалили для людей, що повернуться в Україну після війни на рахунок виконання обов'язків чи сплати податків перед Державою?
Тут важко сказати. Якщо людина покинула країну у важку для країни годину, то вона повинна було розпрощатися з усім, що є тут. Навіщо такі люди країні?
ps Я б ще наказував тих осіб, які можуть оплатити комунальні послуги, але навмисно цього не роблять.
Додано: Суб 17 лют, 2024 00:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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