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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6816681768186819
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало

BeneFuckTor написав:
Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?
я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.


Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати


Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети!
І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:15

  flyman написав:Чомусь тільки Ви відгукнулися. Інші зробили вигляд, що не зобачили.


Я уже раньше писал что советские методы перенимают только там где им выгодно, что собственно и вызывает диссонанс в обществе - границы закрыть на выезд и бусикизацию переняли - а продукты и лекарства по карточкам (т.е. бесплатно), "райком закрыт все ушли на фронт", "солдата на генерала не меняю" и т.п. не переняли. Вот народ и не оценил.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 01:49

  budivelnik написав:....................
А що таке відмінник і що в цьому поганого..
Прийшов сержантом - став прапорщиком..
Як на мене - карєрний ріст

И на этом уровне и остался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 02:47

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав: А Ваше замечание насчёт "райком закрьіт - все ушли на фронт" свидетельствует только о том, что у коммунистов того времени были некоторые достоинства
во время "ВОВ" полицаи на 30-50%% состояли из бывших советских: чиновников, милиционеров/нквд-шников, и как ни не верится, но - партийных работников :twisted:
А , например, многие бывшие члены компартии Германии потом доблестно служили в Вермахте, некоторые - в СС и Гестапо :twisted:
"Не все коммунисты одинаково "полезны"

Статистика из справочника "стеля"?
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