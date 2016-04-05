RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6816681768186819
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало

BeneFuckTor написав:
Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?
я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.


Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати


Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети!
І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 65
З нами з: 21.11.19
Подякував: 216 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:15

  flyman написав:Чомусь тільки Ви відгукнулися. Інші зробили вигляд, що не зобачили.


Я уже раньше писал что советские методы перенимают только там где им выгодно, что собственно и вызывает диссонанс в обществе - границы закрыть на выезд и бусикизацию переняли - а продукты и лекарства по карточкам (т.е. бесплатно), "райком закрыт все ушли на фронт", "солдата на генерала не меняю" и т.п. не переняли. Вот народ и не оценил.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 951
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 01:49

  budivelnik написав:....................
А що таке відмінник і що в цьому поганого..
Прийшов сержантом - став прапорщиком..
Як на мене - карєрний ріст

И на этом уровне и остался.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27902
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 02:47

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав: А Ваше замечание насчёт "райком закрьіт - все ушли на фронт" свидетельствует только о том, что у коммунистов того времени были некоторые достоинства
во время "ВОВ" полицаи на 30-50%% состояли из бывших советских: чиновников, милиционеров/нквд-шников, и как ни не верится, но - партийных работников :twisted:
А , например, многие бывшие члены компартии Германии потом доблестно служили в Вермахте, некоторые - в СС и Гестапо :twisted:
"Не все коммунисты одинаково "полезны"

Статистика из справочника "стеля"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27902
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 03:34

Хто тут розповідав що Сирський покладе усіх? Генерал200 ?
У зв'язку зі складною ситуацією навколо міста Авдіївка Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про стратегічний вивід підрозділів для уникнення оточення та збереження життя й здоров'я наших військовослужбовців.
Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ!
– Олександр Сирський.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11630
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 03:37

Какие убытки понесет мировая экономика от войны в Украине или в случае других войн? Немецкие ученые опубликовали данные своего нового исследования.

В результате полномасштабного вторжения России экономика Украины до 2026 года потеряет в сфере ВВП 120 млрд долларов. Украина также лишится средств производства, таких как оборудование, машины и фабрики, почти на один триллион долларов.

Такие данные следуют из расчетов исследователей Института мировой экономики в Киле (IfW) и Университета Тюбингена, которые были опубликованы 14 февраля. Война России против Украины оказывает огромное давление и на экономики третьих стран, которые в ней не участвуют. Их экономические потери, согласно подсчетам немецких исследователей, в период с 2022 по 2026 год составят около 260 млрд долларов. Из нихУбытки в 70 млрд - понесут страны ЕС, в том числе, 15-20 млрд - Германия.
.............
В целом, подсчеты ученых в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.

https://www.dw.com/ru/userb-ot-vojny-budet-ne-tolko-u-ukrainy-nemeckoe-issledovanie/a-68256895
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27902
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 03:41

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии.
..........
По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон.
..........
Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.

https://www.dw.com/ru/francia-zaklucila-s-ukrainoj-soglasenie-o-bezopasnosti/a-68283630
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27902
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 03:50

Между тем в Госдуме и МИД РФ обвинили в трагедии США и ЕС. "В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждает, что смерть российского оппозиционера выгодна тем, кто ввел санкции против РФ, проигрывает войну в Украине и хочет "удержать власть любыми способами".

https://www.dw.com/ru/smert-aleksea-navalnogo-cto-izvestno/a-68283216
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27902
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 04:37

Вторжение России в Украину показало, что в Европе может начаться масштабная война, которая потребует большого количества ресурсов, вооружений, военной техники и боеприпасов. Хотя со времен холодной войны в Европе оставались запасы оружия, но за 30 лет, которые прошли с ее окончания, оно устарело. Новые угрозы поставили новые вызовы перед европейскими странами — им нужно восстановить оборонную промышленность.

https://www.bbc.com/russian/articles/ckve1el77kyo
Статья относительно большая, поэтому цитировать не буду. Есть интересные данные, в частности графики военных расходов разных стран.
Кстати, график "расходы на оборону, % ВВП" США, РФ и ЕС за 2008-2022. Расходы РФ с 2008 по 2013 3,1-3,8%, с 2014 3,8-4,8%. Наши расходы приводил - рекорд 2,9% в 2021. При том что ВВП РФ существенно выше нашего.
ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов за 2022 РФ 4770 млрд. (по МВФ, по ВБ - 5327), Украина - 449 млрд. (http://surl.li/asfmo).
По номинальному ВВП в 2019 соотношение примерно такое же - РФ - 1702 млрд., Украина - 154 млрд. долл. (http://surl.li/uutz).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27902
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5257 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 6816681768186819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 169648
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 562686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 25651
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron