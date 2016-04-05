pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало
BeneFuckTor написав: Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс? я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.
Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати
Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети! І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)
flyman написав:Чомусь тільки Ви відгукнулися. Інші зробили вигляд, що не зобачили.
Я уже раньше писал что советские методы перенимают только там где им выгодно, что собственно и вызывает диссонанс в обществе - границы закрыть на выезд и бусикизацию переняли - а продукты и лекарства по карточкам (т.е. бесплатно), "райком закрыт все ушли на фронт", "солдата на генерала не меняю" и т.п. не переняли. Вот народ и не оценил.
ЛАД написав: А Ваше замечание насчёт "райком закрьіт - все ушли на фронт" свидетельствует только о том, что у коммунистов того времени были некоторые достоинства
во время "ВОВ" полицаи на 30-50%% состояли из бывших советских: чиновников, милиционеров/нквд-шников, и как ни не верится, но - партийных работников А , например, многие бывшие члены компартии Германии потом доблестно служили в Вермахте, некоторые - в СС и Гестапо "Не все коммунисты одинаково "полезны"
Хто тут розповідав що Сирський покладе усіх? Генерал200 ? У зв'язку зі складною ситуацією навколо міста Авдіївка Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про стратегічний вивід підрозділів для уникнення оточення та збереження життя й здоров'я наших військовослужбовців. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ! – Олександр Сирський.
Какие убытки понесет мировая экономика от войны в Украине или в случае других войн? Немецкие ученые опубликовали данные своего нового исследования.
В результате полномасштабного вторжения России экономика Украины до 2026 года потеряет в сфере ВВП 120 млрд долларов. Украина также лишится средств производства, таких как оборудование, машины и фабрики, почти на один триллион долларов.
Такие данные следуют из расчетов исследователей Института мировой экономики в Киле (IfW) и Университета Тюбингена, которые были опубликованы 14 февраля. Война России против Украины оказывает огромное давление и на экономики третьих стран, которые в ней не участвуют. Их экономические потери, согласно подсчетам немецких исследователей, в период с 2022 по 2026 год составят около 260 млрд долларов. Из нихУбытки в 70 млрд - понесут страны ЕС, в том числе, 15-20 млрд - Германия. ............. В целом, подсчеты ученых в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии. .......... По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон. .......... Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.
Между тем в Госдуме и МИД РФ обвинили в трагедии США и ЕС. "В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждает, что смерть российского оппозиционера выгодна тем, кто ввел санкции против РФ, проигрывает войну в Украине и хочет "удержать власть любыми способами".
Вторжение России в Украину показало, что в Европе может начаться масштабная война, которая потребует большого количества ресурсов, вооружений, военной техники и боеприпасов. Хотя со времен холодной войны в Европе оставались запасы оружия, но за 30 лет, которые прошли с ее окончания, оно устарело. Новые угрозы поставили новые вызовы перед европейскими странами — им нужно восстановить оборонную промышленность.
https://www.bbc.com/russian/articles/ckve1el77kyo Статья относительно большая, поэтому цитировать не буду. Есть интересные данные, в частности графики военных расходов разных стран. Кстати, график "расходы на оборону, % ВВП" США, РФ и ЕС за 2008-2022. Расходы РФ с 2008 по 2013 3,1-3,8%, с 2014 3,8-4,8%. Наши расходы приводил - рекорд 2,9% в 2021. При том что ВВП РФ существенно выше нашего. ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов за 2022 РФ 4770 млрд. (по МВФ, по ВБ - 5327), Украина - 449 млрд. (http://surl.li/asfmo). По номинальному ВВП в 2019 соотношение примерно такое же - РФ - 1702 млрд., Украина - 154 млрд. долл. (http://surl.li/uutz).