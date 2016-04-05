Какие убытки понесет мировая экономика от войны в Украине или в случае других войн? Немецкие ученые опубликовали данные своего нового исследования.



В результате полномасштабного вторжения России экономика Украины до 2026 года потеряет в сфере ВВП 120 млрд долларов. Украина также лишится средств производства, таких как оборудование, машины и фабрики, почти на один триллион долларов.



Такие данные следуют из расчетов исследователей Института мировой экономики в Киле (IfW) и Университета Тюбингена, которые были опубликованы 14 февраля. Война России против Украины оказывает огромное давление и на экономики третьих стран, которые в ней не участвуют. Их экономические потери, согласно подсчетам немецких исследователей, в период с 2022 по 2026 год составят около 260 млрд долларов. Из нихУбытки в 70 млрд - понесут страны ЕС, в том числе, 15-20 млрд - Германия.

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В целом, подсчеты ученых в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.