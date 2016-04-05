pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало
BeneFuckTor написав: Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс? я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.
Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати
Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети! І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)
flyman написав:Чомусь тільки Ви відгукнулися. Інші зробили вигляд, що не зобачили.
Я уже раньше писал что советские методы перенимают только там где им выгодно, что собственно и вызывает диссонанс в обществе - границы закрыть на выезд и бусикизацию переняли - а продукты и лекарства по карточкам (т.е. бесплатно), "райком закрыт все ушли на фронт", "солдата на генерала не меняю" и т.п. не переняли. Вот народ и не оценил.
ЛАД написав: А Ваше замечание насчёт "райком закрьіт - все ушли на фронт" свидетельствует только о том, что у коммунистов того времени были некоторые достоинства
во время "ВОВ" полицаи на 30-50%% состояли из бывших советских: чиновников, милиционеров/нквд-шников, и как ни не верится, но - партийных работников А , например, многие бывшие члены компартии Германии потом доблестно служили в Вермахте, некоторые - в СС и Гестапо "Не все коммунисты одинаково "полезны"
Хто тут розповідав що Сирський покладе усіх? Генерал200 ? У зв'язку зі складною ситуацією навколо міста Авдіївка Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення про стратегічний вивід підрозділів для уникнення оточення та збереження життя й здоров'я наших військовослужбовців. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ! – Олександр Сирський.
Какие убытки понесет мировая экономика от войны в Украине или в случае других войн? Немецкие ученые опубликовали данные своего нового исследования.
В результате полномасштабного вторжения России экономика Украины до 2026 года потеряет в сфере ВВП 120 млрд долларов. Украина также лишится средств производства, таких как оборудование, машины и фабрики, почти на один триллион долларов.
Такие данные следуют из расчетов исследователей Института мировой экономики в Киле (IfW) и Университета Тюбингена, которые были опубликованы 14 февраля. Война России против Украины оказывает огромное давление и на экономики третьих стран, которые в ней не участвуют. Их экономические потери, согласно подсчетам немецких исследователей, в период с 2022 по 2026 год составят около 260 млрд долларов. Из нихУбытки в 70 млрд - понесут страны ЕС, в том числе, 15-20 млрд - Германия. ............. В целом, подсчеты ученых в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии. .......... По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон. .......... Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.
Между тем в Госдуме и МИД РФ обвинили в трагедии США и ЕС. "В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждает, что смерть российского оппозиционера выгодна тем, кто ввел санкции против РФ, проигрывает войну в Украине и хочет "удержать власть любыми способами".
Вторжение России в Украину показало, что в Европе может начаться масштабная война, которая потребует большого количества ресурсов, вооружений, военной техники и боеприпасов. Хотя со времен холодной войны в Европе оставались запасы оружия, но за 30 лет, которые прошли с ее окончания, оно устарело. Новые угрозы поставили новые вызовы перед европейскими странами — им нужно восстановить оборонную промышленность.
https://www.bbc.com/russian/articles/ckve1el77kyo Статья относительно большая, поэтому цитировать не буду. Есть интересные данные, в частности графики военных расходов разных стран. Кстати, график "расходы на оборону, % ВВП" США, РФ и ЕС за 2008-2022. Расходы РФ с 2008 по 2013 3,1-3,8%, с 2014 3,8-4,8%. Наши расходы приводил - рекорд 2,9% в 2021. При том что ВВП РФ существенно выше нашего. ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов за 2022 РФ 4770 млрд. (по МВФ, по ВБ - 5327), Украина - 449 млрд. (http://surl.li/asfmo). По номинальному ВВП в 2019 соотношение примерно такое же - РФ - 1702 млрд., Украина - 154 млрд. долл. (http://surl.li/uutz).
В Україні масово анулюють довідки ВЛК про непридатність до служби 14 лют Стіна В Україні після перевірок скасували вже 1,2 тис. довідок військово-лікарських комісій щодо непридатності до військової служби, розповів перший заступник голови Нацполіції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцькірідзе. Він зазначив, що проводиться колосальна робота щодо перевірки раніше наданих довідок. На сьогоднішній день було вилучено 45 тис. медичних справ, які підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей та МСЕК вже на найвищому рівні. -Вже є навіть напрацювання щодо скасування виданих раніше документів. Тільки в результаті наших запитів центральної ВЛК та ВЛК у регіонах 7,5 тис. довідок про непридатність залишено в силі, а 1200 скасовано, - сказав він.
1200/7500≈16% всього. Скромно. Лише у кожного 6го корупція була?
Так, співробітники Національної поліції направили до МСЕК 21 тис. медико-експертних справ щодо встановлення інвалідності. 6,3 тис. із них було визнано сумнівними, і їх направили на ще один розгляд. А минулого року Нацполіція оголосила посадовцям ТЦК, ВЛК, МСЕК та їхнім спільникам 63 підозри. -До кримінальної відповідальності притягуються як рядові працівники, які отримували по кілька тисяч доларів за свої сумнівні послуги, так і керівники цих установ різного рівня (начальники ТЦК, голови ВЛК), які на таких оборудках заробляли десятки, а то й сотні тисяч доларів, Цуцькірідзе.
30%, але ж їх зменшать.
А краще ж було би піти у військо на 3-4міс, у якісні, глибокі бліндажі (замість новобудів у тилах...), раз на 4 роки? Правда ж??