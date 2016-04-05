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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6817681868196820
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:23

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів,
а я бы выразил соболезнования, человек может думать и говорить ерунду, а потом поумнеть. Это нормально. А то что режим путена убил успешного политика это трэш. По человечески мне очень неприятно. Конечно Навальный не единственная жертва путена, но это ничего не меняет. Он мог после отравления жить в Германии, но вернулся. Сам сделав этот выбор, вероятно понимая его перспективу.


брак по расчету бывает в 50% счастливым (если расчет верный)

як показала реальність Навальний зробив фатальну помилку (коли повернувся) і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань), після арешту в аеропорту 17 січня 2021 пройшли мітинги (але кість була на порядок менше ніж на це розраховував Олексій)
цікава думка на цю тему Айдера-гра з мафією ніколи не буває з позитивним фіналом

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