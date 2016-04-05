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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6817681868196820
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:23

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:ніхто не вимагає співчуття і слів підтримки родині Навальних (тому що це взагалі не проблема України), з точки зору людяності більш етично -це утриматись від будь яких коментарів,
а я бы выразил соболезнования, человек может думать и говорить ерунду, а потом поумнеть. Это нормально. А то что режим путена убил успешного политика это трэш. По человечески мне очень неприятно. Конечно Навальный не единственная жертва путена, но это ничего не меняет. Он мог после отравления жить в Германии, но вернулся. Сам сделав этот выбор, вероятно понимая его перспективу.


брак по расчету бывает в 50% счастливым (если расчет верный)

як показала реальність Навальний зробив фатальну помилку (коли повернувся) і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань), після арешту в аеропорту 17 січня 2021 пройшли мітинги (але кість була на порядок менше ніж на це розраховував Олексій)
цікава думка на цю тему Айдера-гра з мафією ніколи не буває з позитивним фіналом

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:30

  prodigy написав:і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань), після арешту в аеропорту 17 січня 2021 пройшли мітинги (але кість була на порядок менше ніж на це розраховував Олексій)
цікава думка на цю тему Айдера-гра з мафією ніколи не буває з позитивним фіналом
я бы не делал таких выводов. Если он видел свою миссию в борьбе с путинизмом, он должен был вернуться, сесть в тюрьму и там умереть. А другие должны были на это посмотреть и решить "а действительно ли путин такой великий император или обычный бандюк"?. Собственно это единственный способ борьбы. Оппозиции нет, свободы слова тоже. Выборы подтасованы. Протесты запрещены. Суды куплены.

Пригожин и Навальный для русских свои. Значит им можно доверять. Западным лидерам там не доверяют, и что бы Байден / Шольц не сказали русским пох. В этом смысле влияние на русские умы убитых Старовойтовой, Политковской, Немцова, Пригожина и Навального гораздо больше.

«Все мосты уже сожжены»: почему Западу нечем ответить на смерть Навального

Смерть Навального может повлиять и на дискуссии во время предвыборной кампании в США, где в ноябре выбирают президента, считает профессор Колумбийского университета, специалист по постсоветским странам Тимоти Фрай.

Она «станет серьезным препятствием для попыток команды Трампа нормализовать Россию», считает Фрай. По его словам, Дональду Трампу будет сложнее убедить американское общество и вашингтонские элиты в необходимости более мягкой позиции по отношению к Кремлю.

Фрай считает, что события могут подтолкнуть республиканцев в Конгрессе утвердить новый пакет помощи Украине после почти двух месяцев дискуссий. Политолог отмечает, что верхушка республиканской партии расходится с Трампом в позиции по России. Но вместо того чтобы выносить сор из избы, высокопоставленные республиканцы пытаются сгладить эти разногласия. На фоне смерти Навального в российской тюрьме, по мнению Фрая, это будет делать гораздо сложнее.

https://www.bbc.com/russian/articles/ce95l0mpez3o
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:влияние на русские умы убитых Старовойтовой, Политковской, Немцова, Пригожина и Навального гораздо больше.


на 1% населения и не более того, для остальных у кого мозг затуманен боярышником Навальный был такой же враг как и Байден. Потому сегодня ликуют z-паблики?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:55

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:влияние на русские умы убитых Старовойтовой, Политковской, Немцова, Пригожина и Навального гораздо больше.


на 1% населения и не более того, для остальных у кого мозг затуманен боярышником Навальный был такой же враг как и Байден. Потому сегодня ликуют z-паблики?

точный % не известен. А вы как хотите? 24 года путинские сми сцали народу в глаза и уши про великую росию и лично путена, которого весь мир боится и уважает, а за 1 день резко все начнут думать иначе?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ірина_ написав:Пропоную до обговорення
Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації

Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?

На запит журналістів у Кабінеті Міністрів зазначили, що на рівні законодавства не можуть запровадити обов'язковий облік, а також мобілізацію рідних депутатів, а також чиновників. Зокрема, йдеться про дітей тих українських службовців, які мешкають за кордоном під час повномасштабного вторгнення.
https://24tv.ua/mobilizatsiya-ditey-dep ... t_n2495434

Тут багато хто задається думкою куди поділись добровольці, а ще ми всі знаємо, що риба гниє з голови, якщо наші провладні ЗЕпатріоти дійсно є такими за які себе видають, вони мають бути першими в рядах штурмовиків на фронті, але ми їх там і близько не бачимо, хоча багато з них мають статус УБД (безугла наприклад), нагороди, відзнаки і т.і.. Доки бубочка цього не усвідомить і не пожене їх на фронт, доти у нас будуть проблеми і з мобілізацією, і з мотивацією, це ж так просто усвідомити, але факт, що для того потрібні мізки, але замість мізків там є єрмак який йому щось інше на вушко нашіптує і мені страшно від цього :(
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:41

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
uote="5685833:drevlyanin"]
.......
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?[/quote


1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.


Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів.
По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru

По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл.
Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки.
По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов.
И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос.
Могу повторить.
Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?

P.s. Ещё интересная заметка https://www.bbc.com/russian/other-news-49496797.
Но ладно, на эту тему написано очень много. И более авторитетными (хотя менее "раскрученными" у нас) людьми, чем Марк Солонин.


Треба...

США ще під час ІІ світової побачили звіроподібність москвинів.
Під час ГолодоМорів -- не бачили чомусь... Супутників не було. Мобілок. Відео. Шпигунів!?

А от у ІІ світову якийсь амер.генерал (Ейзенхауер?) писав щось таке “що ж ми наробили, знищили людиноподібних німців, і тепер отака мерзенна зараза [москвини] повзе зі сходу...”

Або простіший приклад, з реал.життя.
Гопники. Гопстопери. І т.п. наволоч.
Хочете на них нападати? Навіть якщо ви у більшості? Мабуть ні...
Але чи хочете мати поліцію, особисту зброю, чи хоч би газ.балончики, аби мати змогу просто відбитись за потреби?

Ще приклад -- за роки Незалежності й масового заробітчанства укрів у московії -- не було навіть натяку на терор і кровну помсту за всі Геноциди москвинів у ХХст.
У чеченців було. Щоправда по свіжих слідах...

Тобто, у світі цілком може бути кілька млрд людей, які й справді не мають наміру нападати. Навіть на цілковито девіантних...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Звонили сестре из военкомата. Где ваш сын 18 летний спрашивают.
Он успел выехать, но интересно где телефон её взяли и что хотят от 18 пацана.
Бетон
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