Додано: Суб 17 лют, 2024 10:06

Ірина_ написав: Пропоную до обговорення

Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації



Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників? Пропоную до обговоренняНардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізаціїЯк Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?

що на рівні законодавства не можуть запровадити обов'язковий облік, а також мобілізацію рідних депутатів, а також чиновників

На запит журналістів у Кабінеті Міністрів зазначили,. Зокрема, йдеться про дітей тих українських службовців, які мешкають за кордоном під час повномасштабного вторгнення.Тут багато хто задається думкою куди поділись добровольці, а ще ми всі знаємо, що риба гниє з голови, якщо наші провладні ЗЕпатріоти дійсно є такими за які себе видають, вони мають бути першими в рядах штурмовиків на фронті, але ми їх там і близько не бачимо, хоча багато з них мають статус УБД (безугла наприклад), нагороди, відзнаки і т.і.. Доки бубочка цього не усвідомить і не пожене їх на фронт, доти у нас будуть проблеми і з мобілізацією, і з мотивацією, це ж так просто усвідомити, але факт, що для того потрібні мізки, але замість мізків там є єрмак який йому щось інше на вушко нашіптує і мені страшно від цього