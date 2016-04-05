Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии. .......... По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон. .......... Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.