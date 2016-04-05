Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии. .......... По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон. .......... Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.
[quote="5687398:Xenon"][quote="5687395:d44"]І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?[/quote]
всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі. тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e866c96513a2360e25db8e2869a9ec4f][img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/02/e866c96513a2360e25db8e2869a9ec4f.jpg[/img][/url][/quote] То що робити?
vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло
vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло