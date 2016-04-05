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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6819682068216822>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:58



активісти путіна працюють на перемогу ворога
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:58

  Бетон написав:Звонили сестре из военкомата. Где ваш сын 18 летний спрашивают.
Он успел выехать, но интересно где телефон её взяли и что хотят от 18 пацана.

Телефон через Дию или через Приват.
Хотят видеть его на плановом медосмоте и сверить данные (учится, работает и т.д.)
Заодно и уточнить, не хочет ти он пойти добровольцем в элитную часть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:03

  prodigy написав:Вони не почнуть думати взагалі, бо це потребує сміливості
у эволюции для них есть 2 сценария. за видео спасибо, гляну. Следующий в списке Гиркин-Стрелков.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:32

  ЛАД написав:
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, где в пятницу, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в обороне против российской агрессии.
..........
По словам главы французского государства, в текущем году Украина получит военную помощь от Франции на сумму до 3 миллиардов евро. В 2023 году французская военная помощь оценивалась в 2,1 млрд евро, в 2022-м - 1,7 млрд евро, заявил Макрон.
..........
Накануне в тот же день аналогичное соглашение с Зеленским подписал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Берлине. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.

https://www.dw.com/ru/francia-zaklucila-s-ukrainoj-soglasenie-o-bezopasnosti/a-68283630
І хто там де побачив якісь гарантії безпеки? Висновок такий - чим зможемо (на свій розсуд) допоможемо, а там ви якось самі...
Востаннє редагувалось d44 в Суб 17 лют, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:38

  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:56

[quote="5687398:Xenon"][quote="5687395:d44"]І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?[/quote]

всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e866c96513a2360e25db8e2869a9ec4f][img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/02/e866c96513a2360e25db8e2869a9ec4f.jpg[/img][/url][/quote]
То що робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:02

эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:19

  vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло :cry:
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:33

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло :cry:

примушенння до миру
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:38

  Hotab написав:Успіх ,

Але на зоні є ЧІТКІ ТЕРМІНИ для зеків! :lol: :mrgreen:


До 60р - це не чіткий термін? :D



У нас є трохи хлопців 20+
Їм не забагато буде аж до 60? :shock:
Bobua
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  #<1 ... 6819682068216822>
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