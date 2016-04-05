vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло
«Если бы США отдавали такой же процент ВВП Украине, как это делают Дания или Словакия, Украина легко бы победила. Если бы мы давали такой же процент, как Эстония, Украина, скорее всего, давно бы победила. Победа Украины — вот что важно, а мы — бездельники», — написал (https://twitter.com/TimothyDSnyder/stat ... 1448902120) американский историк в X.