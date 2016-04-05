vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло
«Если бы США отдавали такой же процент ВВП Украине, как это делают Дания или Словакия, Украина легко бы победила. Если бы мы давали такой же процент, как Эстония, Украина, скорее всего, давно бы победила. Победа Украины — вот что важно, а мы — бездельники», — написал (https://twitter.com/TimothyDSnyder/stat ... 1448902120) американский историк в X.
грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти. пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава. после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава. короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку. да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
budivelnik написав:.................... А що таке відмінник і що в цьому поганого.. Прийшов сержантом - став прапорщиком.. Як на мене - карєрний ріст
И на этом уровне и остался.
Погоджуюсь На цьому мій карєрний ріст в совку - зупинився...по причині розпаду совка... І почався карєрний ріст в Україні Майстер на будові - Власник кооперативу-Зам по неясним питанням концерну-Приватний підприємець-Власник сум з 7-ма нулями в гривні.
А тепер опишіть свій карєрний ріст... Бо з того що бачу я Парторг-Безробітний(срср)-Пенсіонер( Україна)... Можеш щось додати совковий ви..рмиш