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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68206821682268236824>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:39

Тимоти Снайдер: «Победа Украины — вот что важно, а мы — безд

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:эти филькины гарантии говорят об одном, в НАТО в обозримом будущем нас не примут. О чём Зеленский не может заявить напрямую, поэтому придумываются альтернативы.
Ну зрозуміло було і раніше, що не приймуть до того, поки не буде зрозуміло чим закінчиться війна. Але мабуть вони зрозуміли, що нічого не виходить, щоб українці самі розбили расію з тим рівнем підтримки, яку вони давали. Якщо і тепер не дадуть далекобійну зброю, то тоді дійсно все зрозуміло :cry:


«Если бы США отдавали такой же процент ВВП Украине, как это делают Дания или Словакия, Украина легко бы победила. Если бы мы давали такой же процент, как Эстония, Украина, скорее всего, давно бы победила. Победа Украины — вот что важно, а мы — бездельники», — написал (https://twitter.com/TimothyDSnyder/stat ... 1448902120) американский историк в X.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:44

Сьогодні вранці, 17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:46

  prodigy написав:
Сьогодні вранці, 17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Хотаб пшвернувся. Пішла жара.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:58

  Investor_K написав:
  prodigy написав:
Сьогодні вранці, 17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Хотаб пшвернувся. Пішла жара.

«Буде дешевше» (c)

Кацапи поки не підтверджують ніде. Включно з F-B.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:08

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....................
А що таке відмінник і що в цьому поганого..
Прийшов сержантом - став прапорщиком..
Як на мене - карєрний ріст
И на этом уровне и остался.
Погоджуюсь
На цьому мій карєрний ріст в совку - зупинився...по причині розпаду совка...
І почався карєрний ріст в Україні
Майстер на будові - Власник кооперативу-Зам по неясним питанням концерну-Приватний підприємець-Власник сум з 7-ма нулями в гривні.

А тепер опишіть свій карєрний ріст...
Бо з того що бачу я
Парторг-Безробітний(срср)-Пенсіонер( Україна)...
Можеш щось додати совковий ви..рмиш
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:21

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению
ШО, опять
Росіяни встановили свій прапор на території укріпрайону "Зеніт", зведеного на місці колишньої бази ППО на півдні Авдіївки

Повідомляється, що наші військові покинули його сьогодні через загрозу повного оточення. Чекаємо на інфу від нашого Генштабу.


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Ага конечно. Как до жирафа
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:44

Шольц заблокировал кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность генсека НАТО, – Welt.

Как утверждает издание, для этого было две причины:

🔺Шольц считает должность генсека НАТО слишком важной, чтобы отдать ее христианскому демократу из Германии (оппозиция к партии Шольца).

🔺Шольц считает слишком критическим отношение Урсулы фон дер Ляйен к России.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:50

  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.


З плюсів. Перший раз визнання, що ми втратили населений пунет. З поганого, що здається жодного організованого відступу не було, був дозвіл рятуватись як можеш. Про це сьогодні вийшла дуже характерна стаття у NYT
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:56

  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.


Ви там були ? Ви були в бою ?
То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .

Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення .
Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ .
На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .
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