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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6821682268236824>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:58

  Бетон написав:
  Бетон написав:Авдеевка потеряна, к сожалению
ШО, опять
Росіяни встановили свій прапор на території укріпрайону "Зеніт", зведеного на місці колишньої бази ППО на півдні Авдіївки

Повідомляється, що наші військові покинули його сьогодні через загрозу повного оточення. Чекаємо на інфу від нашого Генштабу.


https://t.me/c/1686929119/68055

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Мухи никогда не ошибаются ...[/quote]
Ага конечно. Как до жирафа[/quote]

Оце радість ! НАРЕШТІ про що ви писали так давно, збулось ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:59

Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця у Києві, отримав майже 400 тисяч винагороди

Держаудитслужба виявила дев’ять суддів, яких усунули від посади через притягнення до відповідальності, але які все ж отримували винагороду, завдяки чому бюджет втратив 6,5 мільйона гривень. Наприклад, суддя Брянківського суду Луганської області з 2021 року отримав 2,4 мільйона гривень, хоча вже давно є громадянином рф.
https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2024.html
мы тут бабки пилим, а вы воюйте..
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:09

  холява написав:
  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.


Ви там були ? Ви були в бою ?
То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .

Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення .
Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ .
На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .


Правда одна. Але переможна правда - то патріотизм, а негативна правда - то зрада.

Невміння визнавати себе не правим, це що, не підкажете? Це все ще акцентуація особистості, чи вже щось гірше?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:22

  adeges написав:
  холява написав:
  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.


Ви там були ? Ви були в бою ?
То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .

Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення .
Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ .
На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .


Правда одна. Але переможна правда - то патріотизм, а негативна правда - то зрада.

Невміння визнавати себе не правим, це що, не підкажете? Це все ще акцентуація особистості, чи вже щось гірше?


ну і що далі ?
Інформацію про все що відбулось , можно було прочитати і почути з офіційних джерел .
Хто сьогодні заперечує що вдіялось ?
Що таке видатне відбулось що треба було з апломбом тут цитувати ?

типу ........"я казав і сбулось "
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:42

  prodigy написав:брак по расчету бывает в 50% счастливым (если расчет верный)

як показала реальність Навальний зробив фатальну помилку (коли повернувся) і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань)


Все ж я думаю, що фатальна помилка була в тому, що він значно переоцінив свою роль. Та і протести були, під його керівництвом, таке собі ...

Жалкоє подобіє навіть нашого 2004 року, не кажучи вже про 2013-2014 рік

А повернення/не повернення, то взагалі не до чого. Це на мою думку
От захотіли його вбити і вбили. І не важливо де він був би, в колонії чи за кордоном

Приклад Троцького, Бандери, Литвиненко, Скрипалів показує, якщо хочуть когось вбити, то знайдуть засіб
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:49

  Xenon написав:
  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

Зображення


Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:54

  katso написав:
  Xenon написав:
  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

Зображення


Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?

Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:54

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Пол миллиона подписчиков

Мухи никогда не ошибаются ...

Ага конечно. Как до жирафа

Якщо казати, що піде дощ, то дощ рано чи пізно піде.
Питання тільки коли саме.
А потім можно бігати та казати:- а я казав, що піде дощ, бачите, бачите

Але це не привід давати посилання на приватні ТГавно-канали, що дощ буде саме зараз
Так зрозуміло ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:55

  katso написав:
  Xenon написав:
  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

Зображення


Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?

Думаю, що натяк зрозумілий (надо договарівацца, ібо буде хужє - дєнєх нєт но ви дєржітєсь).
Теж саме було у договорі із UK.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:59

  mephala написав:
  Investor_K написав:Бронь для тих, на кому тримається економіка - то правильно. І ще треба до них додати тих хто платить податки. Наприклад, не менше 7000 грн на місяць.


всех дворников на фронт - директоров на бронь?

Воювати мають ті, хто вміє – це їхня професія. Як і лікувати мають професіонали, а не бухгалтери та продавці. Професійна армія – це не ополчення.
У країні тисячі людей, які вміють воювати, мають необхідні навички та досвід. Це по-перше. Є навчені силовики, не малий відсоток придатних військових пенсіонерів.
По-друге, близько мільйона вже мобілізованих "не відомо" де, а точніше відомо, у тому числі для прикладу, калимять у сформованих будівельних "бригадах" - які роблять ремонти у квартирах.
По-третє, розмови роками про професійну армію не мали залишитися розмовами і неповага до професії військового не повинна була бути доведена до абсурду, яким воно було протягом останніх десятиліть.
Ще раз воювати мають ті, хто вміє. Тоді можна чекати на професійні кваліфіковані дії та результат.
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