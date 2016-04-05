Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця у Києві, отримав майже 400 тисяч винагороди
Держаудитслужба виявила дев’ять суддів, яких усунули від посади через притягнення до відповідальності, але які все ж отримували винагороду, завдяки чому бюджет втратив 6,5 мільйона гривень. Наприклад, суддя Брянківського суду Луганської області з 2021 року отримав 2,4 мільйона гривень, хоча вже давно є громадянином рф. https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2024.html
mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти. пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава. после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава. короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку. да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Ви там були ? Ви були в бою ? То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .
Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення . Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ . На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .
Правда одна. Але переможна правда - то патріотизм, а негативна правда - то зрада.
Невміння визнавати себе не правим, це що, не підкажете? Це все ще акцентуація особистості, чи вже щось гірше?
mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти. пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава. после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава. короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку. да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Ви там були ? Ви були в бою ? То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .
Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення . Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ . На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .
Правда одна. Але переможна правда - то патріотизм, а негативна правда - то зрада.
Невміння визнавати себе не правим, це що, не підкажете? Це все ще акцентуація особистості, чи вже щось гірше?
ну і що далі ? Інформацію про все що відбулось , можно було прочитати і почути з офіційних джерел . Хто сьогодні заперечує що вдіялось ? Що таке видатне відбулось що треба було з апломбом тут цитувати ?
Investor_K написав:Бронь для тих, на кому тримається економіка - то правильно. І ще треба до них додати тих хто платить податки. Наприклад, не менше 7000 грн на місяць.
всех дворников на фронт - директоров на бронь?
Воювати мають ті, хто вміє – це їхня професія. Як і лікувати мають професіонали, а не бухгалтери та продавці. Професійна армія – це не ополчення. У країні тисячі людей, які вміють воювати, мають необхідні навички та досвід. Це по-перше. Є навчені силовики, не малий відсоток придатних військових пенсіонерів. По-друге, близько мільйона вже мобілізованих "не відомо" де, а точніше відомо, у тому числі для прикладу, калимять у сформованих будівельних "бригадах" - які роблять ремонти у квартирах. По-третє, розмови роками про професійну армію не мали залишитися розмовами і неповага до професії військового не повинна була бути доведена до абсурду, яким воно було протягом останніх десятиліть. Ще раз воювати мають ті, хто вміє. Тоді можна чекати на професійні кваліфіковані дії та результат.