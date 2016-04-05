Пропоную їм повернути нам ядерну зброю яку під їх слащаві речі ми сдали у 90х. Ту ж кількість у "тротиловому" еквіваленті. А консультації пусть залишать собі. Це що пропоную особисто я. Це було б сраведливо, хоч на жаль і не реально.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:02
Пропоную їм повернути нам ядерну зброю яку під їх слащаві речі ми сдали у 90х. Ту ж кількість у "тротиловому" еквіваленті. А консультації пусть залишать собі. Це що пропоную особисто я. Це було б сраведливо, хоч на жаль і не реально.
Додано: Суб 17 лют, 2024 17:05
Ви вирвали з контексту одну фразу і почали фантазувати.
Пояснюю
Приклад був про якогось вуйка, який ще в 2008 році отримав посвідку в Чехії, а в 2018 році отримав громадянство. Але не вийшов з громадянства України. Не знайшов якось часу.
Що він отримав за подвійне громадянство ? я не знаю. Може і нічого. Може були якісь вигоди
АЛЕ, як приклад, якщо приймати спадщину, то НЕ громадянин України може прийняти спадщину, але сплатить великий податок. На відміну від громадянина України. Але це лише приклад і може він не має нічого спільного до наведеного прикладу
Проте, як почалась повномасштабна війна, РАПТОМ, той вуйко зрозумів, що українське громадянство - то обуза і треба швидко з нього вийти.
Ось в чому хитродупість
А відмова від громадянства швидко не робиться.
Але Letusrock & Дюрі-Бачі дорікають Україні, що таких вуйок Україна не хоче швидко позбавляти громадянства
Тому і було у мене питання.
А чого той самий вуйко не розпочав процесс виходу з громадянства ще в 2018 році ?
І відповідь - йому було не до того, не варіант.
Для отримання громадянства Чехії вуйко ж підняв свою дупу і все зробив для цього
Якось так
Додано: Суб 17 лют, 2024 17:08
автора відправили на заслужений відпочинок, але цей пасаж потребує коментаря. до речі, слово пасаж виявляється має ще одне значення, яке дуже відповідає цьому повідомленню.
а саме думка, що нам не потрібна Європа, типа треба бути незалежними - її просувають саме проросійські сили. а чому? бо насправді незалежності в сучасному світі напевне й не існує, вже надто розвинулися міжнародні зв'язки. але якщо країна бажає бути союзником США або Європи, то вона має відповідати певним критеріям, в тому числі демократії. з цього слова дехто теж кепкує, навіть на цьому форумі. Але - всі приклади союзників США - Японія, Південна Корея, Східна Європа - є привабливими країнами для життя.
а назвемо так автохтонні країни - КНДР, Афганістан, Раша стрімко перетворюється, срср часів Сталіна - там краще не те що не жити, а навіть не потрапляти.
й так, в нас немає часу й умов самостійно створювати міцні державні інститути на демократичній базі. простіше, коли їх відбудовують під наглядом країн, які вже пройшли цей шлях.
а якщо Україна не в Європі, то тоді ми в Раші. самостійно ми з цією недоумперією не вопраємося, а вона нас не відпустить. а якщо ми в Раші, то ми будемо біля рими до назви країни
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